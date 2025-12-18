Language
    Farrukhabad: आत्मदाह के इरादे से कलेक्ट्रेट में पेट्रोल की शीशी लेकर पहुंची बुजुर्ग महिला, मची अफरा-तफरी

    By Tafheen Khan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:48 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बुजुर्ग महिला आत्मदाह करने के इरादे से कलेक्ट्रेट में पेट्रोल की शीशी लेकर पहुंच गई, जिससे हड़कंप मच गया। महिला के इ ...और पढ़ें

    कलेक्ट्रेट में रोतीं सीता देवी। 

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। बेटे की गंगा में डूबने से मौत के बाद टूट चुकी एक वृद्ध महिला बुधवार को पेट्रोल से भरी शीशी लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई। इसी दौरान हाथ में शीशी देख कलेक्ट्रेट में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस को सूचना दी।

    हाथ में प्रार्थना पत्र और झोले में रखे बेटे के फोटो को दिखाते हुए वह इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगती रही थी। महिला का आरोप था कि दोस्तों ने बेटे की हत्या की है, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। पुलिस ने पति को बुलाकर वृद्धा को उनके साथ घर भेज दिया।

    नेकपुर चौरासी निवासी वृद्धा सीता कटियार ने आरोप लगाया गया है कि उसके बी फार्मा के छात्र 22 वर्षीय बेटे अभिषेक कटियार उर्फ मोंटू को विगत 12 मई को गंगा स्नान के बहाने ले जाकर उसके दोस्तों ने डुबोकर मार दिया गया।

    इस मामले में उसने कई बार पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेटे की मौत के बाद पति और उसके भाई लगातार उसे परेशान कर रहे हैं। घरेलू हिंसा और जमीन बेचने को लेकर मुकदमे भी दर्ज हुए।

    महिला ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न कर रहे हैं। पुलिस ने फतेहगढ़ कोतवाली में पूछताछ के बाद महिला के पति अजय कटियार को बुलाया। बातचीत के बाद महिला को पति के साथ घर भेज दिया गया।

    घटना के दौरान महिला बार-बार अपने बेटे की तस्वीर दिखाकर रोती रही और कहती रही कि उसके लिए जीने का कोई सहारा नहीं बचा है।


    वृद्धा कई बार शिकायत कर चुकी है। उनके पति को कोतवाली बुलाकर पूछताछ की गई। पति ने बताया कि महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। घर में तोड़फोड़ करती है। पति भी उनसे परेशान है। महिला को पति की सुपुर्दगी में देकर घर भेज दिया गया है
                                                                                      रणविजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक।