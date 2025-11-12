Language
    यूपी के इस जिले में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, DM ने जमीन चिन्हित करने के निर्देश

    By Tafheen Khan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 12:11 AM (IST)

    फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की बैठक हुई। पुस्तकालयों को आधुनिक बनाने और युवाओं के भविष्य निर्माण का केंद्र बनाने पर जोर दिया गया। कैरियर काउंसलिंग कैम्प चलाने, सोलर पावर प्लांट लगवाने और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए, ताकि छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री मिल सके।

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जिला पुस्तकालय समिति की बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पुस्तकालयों को आधुनिकीकरण व इन्हें और उपयोगी बनाने पर चर्चा हुई। डीएम ने जिला पुस्तकालय को कैरियर गाइडेंस सेंटर बनाने पर जोर दिया।

    जिलाधिकारी ने कहा कि पुस्तकालय केवल किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि यह युवाओं के भविष्य निर्माण का केंद्र बनें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला पुस्तकालय में कैरियर काउंसलिंग कैम्प को नियमित रूप से चलाया जाए, ताकि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार से जुड़ी जानकारी मिल सके।

    डीएम ने यह भी कहा कि जिला पुस्तकालय को पीएम सूर्यघर योजना से जोड़ते हुए वहां सोलर पावर प्लांट लगवाया जाए ताकि ऊर्जा की बचत हो सके। जनपद के सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों का पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कर सुरक्षा और संरचना के मानकों को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही, उन्होंने डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए राजकीय इंटर कालेज फतेहगढ़ में उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए।

    जिलाधिकारी ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी से छात्रों और अभ्यर्थियों को ई-संसाधनों और आनलाइन अध्ययन सामग्री तक सहज पहुंच मिलेगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, जिला विकास अधिकारी श्याम कुमार तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुपम अवस्थी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।