'विजन यूपी 2047' में 1 लाख सुझाव देकर फर्रुखाबाद की 16वें स्थान पर, प्रस्ताव 15 तक दे सकेंगे

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जनपद ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में सुझावों में बड़ी छलांग लगाते हुए अब एक लाख का आंकड़ा प्राप्त कर 16वीं रैंक हासिल कर ली है। शासन से अब प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि अब 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यह रफ्तार बताती है कि जिले के लोग महज दर्शक नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाले सक्रिय सहभागी बन रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले से अब तक जनपद के विकास के लिए कुल 1,00,180 प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। यह उपलब्धि पंचायतों, नगर निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी समूहों की लगातार बैठकों और जनसंपर्क मुहिम का नतीजा है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि समय सीमा बढ़ने के बाद अब यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी। आंकड़े बताते हैं कि युवाओं ने सबसे अधिक सक्रियता दिखाई है।

आए सुझावों में मेडिकल कालेज की मांग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्थानीय उद्योगों को टेक्नोलॉजी और बाजार सुविधा, बेसहारा मवेशी समस्या का समाधान, कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट, बेहतर सड़कें और रेल कनेक्टिविटी, पंचाल घाट व संकिसा को विकसित करने जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।

कई सुझावों में कहा गया है कि जिले की युवा आबादी को बाहर न जाना पड़े, इसके लिए रोजगार और उच्च शिक्षा के विकल्प स्थानीय स्तर पर मजबूत हों। लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, गंगा किनारे प्रदूषण रोकने, शहरों में जलनिकासी सुधारने और अपशिष्ट प्रबंधन की भी मांग की है। किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और महिला समूहों ने गांवों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है।