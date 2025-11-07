Language
    'विजन यूपी 2047' में 1 लाख सुझाव देकर फर्रुखाबाद की 16वें स्थान पर, प्रस्ताव 15 तक दे सकेंगे

    By Tafheen Khan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:00 AM (IST)

    फर्रुखाबाद जिले ने 'विकसित उत्तर प्रदेश 2047' अभियान में एक लाख सुझाव देकर 16वां स्थान प्राप्त किया है। युवाओं ने मेडिकल कॉलेज, कौशल विकास केंद्र जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार और शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। किसानों, शिक्षकों और महिला समूहों ने ग्रामीण मुद्दों को प्राथमिकता दी है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि समय सीमा बढ़ने से और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे।

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जनपद ने विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान में सुझावों में बड़ी छलांग लगाते हुए अब एक लाख का आंकड़ा प्राप्त कर 16वीं रैंक हासिल कर ली है। शासन से अब प्रस्ताव जमा कराने की अंतिम तिथि अब 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यह रफ्तार बताती है कि जिले के लोग महज दर्शक नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाले सक्रिय सहभागी बन रहे हैं।

    जिले से अब तक जनपद के विकास के लिए कुल 1,00,180 प्रस्ताव दिए जा चुके हैं। यह उपलब्धि पंचायतों, नगर निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयंसेवी समूहों की लगातार बैठकों और जनसंपर्क मुहिम का नतीजा है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि समय सीमा बढ़ने के बाद अब यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी। आंकड़े बताते हैं कि युवाओं ने सबसे अधिक सक्रियता दिखाई है।

    आए सुझावों में मेडिकल कालेज की मांग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्थानीय उद्योगों को टेक्नोलॉजी और बाजार सुविधा, बेसहारा मवेशी समस्या का समाधान, कृषि आधारित प्रोसेसिंग यूनिट, बेहतर सड़कें और रेल कनेक्टिविटी, पंचाल घाट व संकिसा को विकसित करने जैसे मुद्दे प्रमुख हैं।

    कई सुझावों में कहा गया है कि जिले की युवा आबादी को बाहर न जाना पड़े, इसके लिए रोजगार और उच्च शिक्षा के विकल्प स्थानीय स्तर पर मजबूत हों। लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, गंगा किनारे प्रदूषण रोकने, शहरों में जलनिकासी सुधारने और अपशिष्ट प्रबंधन की भी मांग की है। किसान, विद्यार्थी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और महिला समूहों ने गांवों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है।

    • 31 वर्ष से कम उम्र समूह से आए प्रस्ताव: 53,469
    • 31 से 60 वर्ष आयु वर्ग: 42,283
    • 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक: 4,428
    • ग्रामीण क्षेत्र से आए सुझाव: 69,648
    • शहरी क्षेत्र से सुझाव: 30,532

    जिला विकास अधिकारी श्याम कुमार तिवारी ने बताया कि जिले की इस एकजुटता से न केवल योजना को बेहतर दिशा मिलेगी, बल्कि आने वाले दशक में विकास की बुनियाद भी मजबूत होगी। जनपद का यह प्रदर्शन उत्साहजनक है। सुझावों के लिए समय बढ़ने से जनपद की रैंक में और सुधार की उम्मीद है।