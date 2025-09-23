Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Farrukhabad News: कलेक्ट्रेट में महिला पर हमला, दो युवकों का शांतिभंग में चालान

    By tafheen khan Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:50 PM (IST)

    फर्जी आईडी बनाकर महिला को धमकाने और उसकी तस्वीरों पर गलत कमेंट करने के आरोपी अभिषेक मिश्रा ने कलेक्ट्रेट में महिला और उसके साथी पर हमला कर दिया। महिला ने पहले अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कलेक्ट्रेट में महिला पर हमला, दो युवकों का शांतिभंग में चालान

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। इंटरनेट मीडिया पर फर्जी आइडी बनाकर महिला को धमकाने और टिप्पणियां करने वाले युवक ने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की खुन्नस में सोमवार को कलेक्ट्रेट में महिला व उसके साथी को देखकर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर मौजूद पुलिसकर्मी दौड़े और मुकदमे में फरार चल रहे आरोपित को पकड़ कर मऊदरवाजा पुलिस को सौंप दिया। वहीं महिला के साथी का फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुहल्ला लाल दरवाजा निवासी अंजली मिश्रा ने विगत 11 अगस्त को कादरीगेट थाने में जनपद शाहजहांपुर के जनपद हरदोई के थाना पाली के गांव साजनपुर निवासी अभिषेक मिश्रा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि आरोपित ने उनकी फोटो व उनके रिश्तेदारों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम पर फर्जी आइडी बनाई।

    इस पर उसने गलत कमेंट पोस्ट किए और एडिट कर फोटो वायरल किए। आठ अगस्त को आरोपित नाजायज हथियार लेकर रात में घर में घुस आया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। विगत 17 जुलाई को भी उसने महिला के साथ मारपीट कर मोबाइल तोड़ दिया था।

    महिला ने यह भी बताया कि उसकी नौ माह की बच्ची की तस्वीरों पर भी आरोपित गलत कमेंट लिखता है। सोमवार को अंजली मिश्रा अपने साथी विवेक मिश्रा के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची थी। यहां आरोपित अभिषेक मिश्रा ने उसे देखते ही हमला कर दिया।

    शोर मचाने पर कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपित को दबोच लिया और फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस को सूचना दी।

    कोतवाली प्रभारी रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपित अभिषेक मिश्रा महिला और उसके साथी अमृतपुर निवासी विवेक मिश्रा के साथ विवाद कर रहा था।

    विवेक मिश्रा को शांतिभंग में चालान किया गया, जबकि अभिषेक मिश्रा को कादरीगेट पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जहां वह पहले से वांछित था।

    कादरी गेट थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद हरदोई के थाना पाली के गांव साजनपुर निवासी अभिषेक मिश्रा को शांति भंग में गिरफ्तार कर चालान किया गया है। उसके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है। जिसमें विवेचना चल रही है।