Farrukhabad News: कलेक्ट्रेट में महिला पर हमला, दो युवकों का शांतिभंग में चालान

फर्जी आईडी बनाकर महिला को धमकाने और उसकी तस्वीरों पर गलत कमेंट करने के आरोपी अभिषेक मिश्रा ने कलेक्ट्रेट में महिला और उसके साथी पर हमला कर दिया। महिला ने पहले अभिषेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। इंटरनेट मीडिया पर फर्जी आइडी बनाकर महिला को धमकाने और टिप्पणियां करने वाले युवक ने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने की खुन्नस में सोमवार को कलेक्ट्रेट में महिला व उसके साथी को देखकर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर मौजूद पुलिसकर्मी दौड़े और मुकदमे में फरार चल रहे आरोपित को पकड़ कर मऊदरवाजा पुलिस को सौंप दिया। वहीं महिला के साथी का फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया।

मुहल्ला लाल दरवाजा निवासी अंजली मिश्रा ने विगत 11 अगस्त को कादरीगेट थाने में जनपद शाहजहांपुर के जनपद हरदोई के थाना पाली के गांव साजनपुर निवासी अभिषेक मिश्रा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि आरोपित ने उनकी फोटो व उनके रिश्तेदारों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर इंस्टाग्राम पर फर्जी आइडी बनाई।

इस पर उसने गलत कमेंट पोस्ट किए और एडिट कर फोटो वायरल किए। आठ अगस्त को आरोपित नाजायज हथियार लेकर रात में घर में घुस आया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। विगत 17 जुलाई को भी उसने महिला के साथ मारपीट कर मोबाइल तोड़ दिया था।

महिला ने यह भी बताया कि उसकी नौ माह की बच्ची की तस्वीरों पर भी आरोपित गलत कमेंट लिखता है। सोमवार को अंजली मिश्रा अपने साथी विवेक मिश्रा के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची थी। यहां आरोपित अभिषेक मिश्रा ने उसे देखते ही हमला कर दिया।