लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे पर आर-पार की लड़ाई, किसानों ने सरकार से कर दी ये मांग 

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। नगर पंचायत खिमसेपुर के गांव नगला बाग रठौरा के प्राथमिक विद्यालय में भारतीय किसान यूनियन (महात्मा टिकैत) की महापंचायत हुई। जिसमें गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण पर चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे में उपजाऊ भूमि सस्ते में जा रही है, लेकिन मुआवजा बहुत कम मिल रहा है।

महापंचायत में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने कहा कि लिंक एक्सप्रेसवे की डीपीआर बदल दी गई है। इस लिंक एक्सप्रेसवे में किसानों की सभी उपजाऊ भूमि अधिग्रहण हो रही है। कई किसान भूमिहीन हो रहे हैं। नगर पंचायत में सलेमपुर, नगला बाग, रठौरा, सिकंदरपुर व खिमसेपुर होने के बावजूद सर्किल रेट मात्र दो लाख रुपया बीघा है, जबकि पड़ोस में नगर पंचायत मोहम्मदाबाद में कृषि योग्य भूमि का सर्किल रेट 18 लाख रुपये प्रति बीघा है। किसानों की उपजाऊ भूमि भी जा रही और मुआवजा भी कम है।