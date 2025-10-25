Language
    इटावा-बरेली हाईवे पर कार ने बाइक में मारी टक्कर, दो युवकों की मौत

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    इटावा बरेली हाईवे पर काली नदी पुल के पास शनिवार शाम एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।  

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। इटावा-बरेली हाईवे पर काली नदी पुल के पास शनिवार शाम को सामने से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार दो युवक उछलकर सड़क पर गिर गए।

    दोनों गंभी रूप से घायल

    दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवकों को मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां पर डा. सनी मिश्रा ने शहर के मुहल्ला जटवारा निवासी 20 वर्षीय क्रश और 18 वर्षीय शिवा को मृत घोषित कर दिया। घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। स्वजन ने बताया कि दोनों युवक बाइक से बेवर की ओर जा रहे थे।

