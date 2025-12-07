इटावा-बरेली हाइवे पर बड़ा सड़क हादसा, जर्जर रामगंगा पुल पर हादसे का शिकार हुई बोलेरो; बाल-बाल बचे यात्री
इटावा-बरेली हाईवे पर रामगंगा पुल के जर्जर होने से एक बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित बच गए। पुल की खराब हालत के कारण यात ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। इटावा बरेली हाईवे पर बने रामगंगा पुल जर्जर हालत में है। पुल की रेलिंग टूटी हुई है। पुल में गहरे गड्ढे होने से हादसे कि आशंका जताई जा रही है। इस समस्या के संबंध में दैनिक जागरण ने शनिवार के अंक में समाचार प्रकाशित किया था। इसके बावजूद जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।
इससे शनिवार देर रात को पुल पर डिवाइडर के रूप में रखे पत्थर से टकराकर बोलेरो पलट गई। उसमें सवार बाल-बाल बच गए। घटना से जाम लग गया। थाना राजेपुर पुलिस और 112 पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने वनवे ट्रैफिक व्यवस्था कर यातायात शुरू कराया। पुलिस पुल से बोलेरो हटवाने का प्रयास कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।