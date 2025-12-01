फर्रुखाबाद के 117 ग्राम पंचायतों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, प्रत्येक के लिए 3.80 लाख का बजट जारी

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। लंबे इंतजार के बाद ग्रामीण छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी योजना अब आगे बढ़ गई है। शासन ने योजना के तहत चयनित जिले की 117 ग्राम पंचायतों के लिए बजट जारी कर दिया है। हर पंचायत को 3.80 लाख रुपये मिलेंगे। यह योजना विगत सात माह से बजट के अभाव में रुकी हुई थी।

पंचायतों में लाइब्रेरी तैयार करने के लिए न केवल बजट जारी कर दिया गया है, बल्कि तय खर्च भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें 1.30 लाख रुपये में कंप्यूटर खरीदे जाएंगे और 70 हजार रुपये फर्नीचर पर खर्च होंगे। किताबों के लिए बजट दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले 90 हजार रुपये नेशनल बुक ट्रस्ट से पुस्तकें मंगाने में लगेंगे।

इसके अलावा इतनी ही धनराशि से पुस्तकें स्तर से खरीदी जाएंगी। इसके अलावा बीस हजार रुपये का डिजिटल साहित्य शासन से बाद में भेजा जाएगा। योजना के पहले चरण में वे ग्राम पंचायतें शामिल हैं जहां पंचायत भवन में स्थान उपलब्ध है। डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन व देखभाल की जिम्मेदारी पंचायत सहायक की होगी।

जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश चौरसिया ने बताया कि बजट मिलते ही खरीद के आर्डर जारी कर दिए गए हैं। कंप्यूटर, रैक, टेबल-कुर्सियां और पुस्तकों की सूची संबंधित एजेंसियों को भेज दी गई है। उनके अनुसार जल्द ही सभी पंचायतों में सामग्री पहुंचना शुरू हो जाएगी। इसके बाद लाइब्रेरी संचालन की प्रक्रिया भी शुरू कराई जाएगी। लक्ष्य है कि जितनी जल्दी हो सके ग्रामीण छात्रों को ई-बुक, वीडियो लेक्चर और अन्य डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाए।