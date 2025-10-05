Farrukhabad Blast: लाइब्रेरी की आड़ में चल रहा था 'कोचिंग सेंटर', नोडल प्रधानाचार्य को नोटिस जारी

फर्रुखाबाद में पुस्तकालय की आड़ में एक वर्ष से कोचिंग सेंटर बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा है। इसमें कक्षा एक से 12वीं तक सभी बोर्ड के बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके अलावा नवोदय सैनिक डीएलएड व बीएड की भी स्पेशल कक्षाएं संचालित होती हैं। घटना वाले भवन में एक माह पहले कोचिंग सेंटर शिफ्ट हुआ था।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। पुस्तकालय की आड़ में एक वर्ष से कोचिंग सेंटर बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा है। इसमें कक्षा एक से 12वीं तक सभी बोर्ड के बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके अलावा नवोदय, सैनिक, डीएलएड व बीएड की भी स्पेशल कक्षाएं संचालित होती हैं। घटना वाले भवन में एक माह पहले कोचिंग सेंटर शिफ्ट हुआ था। कोचिंग संचालित करने के लिए शासन ने गाइड लाइन जारी की है। इसमें 16 वर्ष या इससे कम आयु के बच्चों को कोचिंग में पढ़ाने पर रोक है। सभी मानक पूरा होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पंजीकरण कराना होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को मंडी रोड पर कृष्णा नगर कालोनी में जहां पर विस्फोट की घटना हुई, वहां कोचिंग संचालित होती है। यह कोचिंग द सन लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी प्वाइंट के नाम की आड़ में सन क्लासेस के नाम से चल रही है।

इसमें सभी बोर्ड के कक्षा एक से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं पढ़ने आते हैं। इस कोचिंग का जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पंजीकरण नहीं हैं। मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव गुठना निवासी योगेश कुमार और कन्नौज के सकरावा के उमराव निवासी रविंद्र कुमार बिना पंजीकृत कराए कोचिंग संचालित कर रहे हैं।

यह अभी तक वहीं पास में एक हाल में संचालित हो रही थी। एक माह पहले घटना वाले भवन में शिफ्ट हुई थी। कोचिंग संचालक रविंद्र कुमार ने बताया कि एक वर्ष से कोचिंग चला रहे हैं। इस भवन में एक माह पहले शिफ्ट किया था। वह कोचिंग का पंजीकरण कराने की तैयारी कर रहे थे।

भवन का प्रथम और द्वितीय तल उनके पास किराये पर है। घटना के समय 9वीं व 10वीं के बच्चों को वह व उसके साझेदार योगेश कुमार हाल के अंदर पढ़ा रहे थे। कक्षा तीन व चार के बच्चे तीन बजे से आने शुरू हुए, वह गेट के पास बने कार्यालय में प्रतीक्षा कर रहे थे। जिससे वह घायल हो गए। भवन से छात्रों के कोचिंग पंजीकरण के फार्म भी मिले।