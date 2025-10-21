फर्रुखाबाद में दबंगों का आतंक! व्यापारी और उसके बेटे को जमकर पीटा; होमगार्ड से भी की गाली-गलौज

संवाद सूत्र, नवाबगंज। चौराहा स्थित इलेक्ट्रानिक दुकान पर दबंगों ने उत्पात मचाया। व्यापारी व उसके पुत्र को जमकर पीटा और दुकान में तोड़फोड़ की। एक होमगार्ड से गाली गलौज किया। इस दौरान पीआरवी सिपाही तमाशबीन बना खड़ा रहा।

नगर के चौराहे पर नीरज गुप्ता की इलेक्ट्रानिक की दुकान है। दुकान पर वह और उनका पुत्र निर्मल बैठते हैं। शाम लगभग 6:15 बजे नगला हीरा सिंह निवासी कुछ लोग दुकान से झालर लेने आए। मोलभाव को लेकर एक व्यक्ति की व्यापारी से नोकझोंक हो गई।

थोड़ी देर बाद नगला हीरा सिंह के एक दर्जन से ज्यादा लोग दुकान पर पहुंचे और नीरज से मारपीट करने लगे। चौराहे पर सुरक्षा ड्यूटी कर रहे होमगार्ड तारा सिंह से दबंगों का काफी विवाद हुआ। होमगार्ड के साथ गाली गलौज की गई। वहां मौजूद पीआरवी सिपाही तमाशबीन बना खड़ा रहा।