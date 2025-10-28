बैंक की एक ब्रांच में चेक किया जमा, दूसरे से हो गया भुगतान; दोनों ब्रांचों के मैनेजर के खिलाफ दर्ज हुआ धोखाधड़ी का मामला
आरोप है कि उसने भूमि का सौदा करने पर मिले दो लाख रुपये का चेक एसबीआइ शाखा फर्रुखाबाद में जमा किया था, जिसका भुगतान एसबीआइ की मैनपुरी शाखा से लेकर हड़प लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना वर्ष 2023 की है।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। वृद्ध ने न्यायालय के आदेश पर स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआइ) के दो शाखा प्रबंधक समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि उसने भूमि का सौदा करने पर मिले दो लाख रुपये का चेक एसबीआइ शाखा फर्रुखाबाद में जमा किया था, जिसका भुगतान एसबीआइ की मैनपुरी शाखा से लेकर हड़प लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना वर्ष 2023 की है।
मैनपुरी जिले के कोतवाली भोगांव क्षेत्र के गांव विक्रमपुर रकरी निवासी 76 वर्षीय सोनपाल इन दिनों शहर के मुहल्ला घेरश्यामू खां में रह रहे हैं। उनका रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक शाखा में खाता है। उन्होंने न्यायालय के आदेश पर रेलवे रोड स्थित स्टेट बैंक शाखा के तत्कालीन प्रबंधक, जनपद मैनपुरी के स्टेशन रोड के तत्कालीन मुख्य शाखा प्रबंधक और एक अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
उन्होंने पुलिस को बताया कि मैनपुरी के भोगांव में स्थित भूमि का सौदा जनपद इटावा के शादीपुर सरसई निवासी रामशंकर से किया था। रामशंकर ने एक सितंबर 2023 को मैनपुरी स्टेट बैंक की दो लाख रुपये की चेक दी थी। उस चेक को उन्होंने दो सितंबर 2023 को रेलवे रोड की स्टेट बैंक शाखा के चेक बाक्स में जमा किया था।
जब उनके खाते में रुपये नहीं आए तब उन्हें पता चला कि उस चेक का भुगतान चार सितंबर 2023 को मैनपुरी स्टेट बैंक की शाखा से किसी और व्यक्ति को कर दिया गया है। उन्होंने रेलवे शाखा प्रबंधक से इस बारे में पूछा और सीसीटीवी कैमरे देखने को कहा तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने मैनपुरी जाने को बोला। जब वह मैनपुरी के शाखा प्रबंधक के पास गए तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। प्रभारी निरीक्षक राजीव पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।