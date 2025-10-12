Language
फोकस

Trending

    डांडिया में घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने निकाला बाहर, लगाया ये बड़ा आरोप

    By Brajesh Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 06:15 AM (IST)

    गुजरात में डांडिया कार्यक्रम के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के घुसने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। कार्यकर्ताओं पर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने गैर-हिंदुओं के प्रवेश का विरोध किया था। पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। शहर के रोडवेज बस स्टेशन के सामने गेस्ट हाउस में रविवार देर रात डांडिया का आयोजन चल रहा था। वहां बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और मौजूद लोगों से आधार कार्ड चेक कराने को कहा।

    आरोप लगाया कि आपत्तिजनक गानों पर नृत्य हो रहा है। आयोजक की ओर से इसकी शिकायत पुलिस अधिकारियों से की गई। एएसपी, सीओ सिटी व थाना प्रभारी ने पहुंचकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं को वहां से बाहर निकाल दिया।

    अभद्र गानों पर डांस का आरोप


    युवा जन कल्याण विकास समिति की ओर से बीएस गार्डन में डांडिया व गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां आई थीं। देर रात बजरंग दल के विभाग संयोजक अभिषेक शाक्य, नगर मंत्री सिद्धांत सिंह, दुर्गा वाहिनी की विधि सिंह, रोहन आदि वहां पहुंच गए। आरोप लगाया कि अभद्र गानों पर नृत्य किया जा रहा है।

    महिलाओं के कार्यक्रम में पुरुष भी मौजूद हैं। समिति के अध्यक्ष संजीव बाथम ने इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। अपर पुलिस अधीक्षक डा. संजय कुमार, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय, महिला थाना प्रभारी रक्षा सिंह, कादरीगेट थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह फोर्स के साथ पहुंचे। संजीव बाथम ने शिकायत की कि युवक बेवजह महिलाओं से आधार कार्ड मांग रहे थे, जबकि वह धार्मिक गानों पर डांडिया कर रही थीं।

    एएसपी ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को कार्रवाई की चेतावनी दी और उन्हें बाहर निकाल दिया। अभिषेक शाक्य कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचे और कहा कि वह आयोजकों के खिलाफ तहरीर देंगे। कार्यक्रम में हिंदू महासभा युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा, सौरभ मिश्रा आदि भी मौजूद थे।

    उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कोई अभद्र गाना नहीं बजा है। वह लोग भी कार्यक्रम में शामिल हैं। थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कुछ लोग आए थे, उन्हें समझाकर बाहर भेज दिया है। कार्यक्रम सकुशल चल रहा है।