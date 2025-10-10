Language
    हवाई पट्टी पर अव्यवस्था: विमान दुर्घटना का कारण?

    By Paras Dubey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 01:27 AM (IST)

    aजेट सर्विस एविएशन के चार्टर्ड प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, कंपनी की तकनीकी टीम ने हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। जनरल मैनेजर विवेक यादव ने बताया कि रनवे के पास ऊंची झाड़ियां और उखड़ी गिट्टी हादसे का कारण बनीं। उन्होंने शोल्डर लाइन के स्पष्ट न होने को भी एक बड़ी वजह बताया।

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जेट सर्विस एवियशन प्राइवेट लिमिटेड के चार्टर्ड प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे विमान कंपनी की चार सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम हवाई पट्टी पर पहुंची। उन्होंने झाड़ियों के बीच खड़े दुर्घटनाग्रस्त चार्टर्ड प्लेन का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने विमान से आसपास और रनवे की भी जांच की।

    निरीक्षण के बाद कंपनी के जनरल मैनेजर विवेक यादव ने बताया कि रनवे के आसपास प्राइवेट जेट के विंग से ऊंची ऊंची झाड़ियां खड़ी हुई हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

    उन्होंने बताया कि रनवे की गिट्टी भी जगह-जगह उखड़ी हुई है और उसके शोल्डर लाइन साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस कारण प्लेन एक तरफ मुड़ गया और यह हादसा हो गया।

     