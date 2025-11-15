फर्रुखाबाद में डेढ़ साल की बच्ची का रेप, घर के बाहर खेल रही मासूम को उठा ले गया 44 साल का अधेड़

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। घर के बाहर खेल रही डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ गांव का ही 44 वर्षीय युवक कपड़े उतारकर घिनौनी हरकत करने लगा। बच्ची के चीखने पर उसकी मां बाहर आई तो उन्हें देखकर आरोपित युवक मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

मेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी डेढ़ वर्षीय बच्ची शुक्रवार शाम छह बजे घर के बाहर बकरी के साथ खेल रही थी। तभी गांव का युवक बच्ची के पास पहुंचा और उसके कपड़े उताकर घिनौनी हरकत करने लगा। बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां घर के बाहर आई तो उन्हें देखकर आरोपित भाग गया। बच्ची की मां ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।