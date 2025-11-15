फर्रुखाबाद में डेढ़ साल की बच्ची का रेप, घर के बाहर खेल रही मासूम को उठा ले गया 44 साल का अधेड़
मेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी डेढ़ वर्षीय बच्ची शुक्रवार शाम छह बजे घर के बाहर बकरी के साथ खेल रही थी। तभी गांव का युवक बच्ची के पास पहुंचा और उसके कपड़े उताकर घिनौनी हरकत करने लगा। बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां घर के बाहर आई तो उन्हें देखकर आरोपित भाग गया। बच्ची की मां ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। घर के बाहर खेल रही डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ गांव का ही 44 वर्षीय युवक कपड़े उतारकर घिनौनी हरकत करने लगा। बच्ची के चीखने पर उसकी मां बाहर आई तो उन्हें देखकर आरोपित युवक मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
मेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी डेढ़ वर्षीय बच्ची शुक्रवार शाम छह बजे घर के बाहर बकरी के साथ खेल रही थी। तभी गांव का युवक बच्ची के पास पहुंचा और उसके कपड़े उताकर घिनौनी हरकत करने लगा। बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां घर के बाहर आई तो उन्हें देखकर आरोपित भाग गया। बच्ची की मां ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।
ग्रामीणों ने बताया कि आरोपित दलजीत ठाकुर उर्फ कल्लन की उम्र 44 वर्ष है। छह वर्ष पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है।
थानाध्यक्ष अजब सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित दलजीत ठाकुर उर्फ कल्लन के खिलाफ दुष्कर्म, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित युवक की तलाश की जा रही है। जल्द आरोपित दलजीत ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।