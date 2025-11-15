Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्रुखाबाद में डेढ़ साल की बच्ची का रेप, घर के बाहर खेल रही मासूम को उठा ले गया 44 साल का अधेड़

    By Prashant Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 07:26 PM (IST)

    मेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी डेढ़ वर्षीय बच्ची शुक्रवार शाम छह बजे घर के बाहर बकरी के साथ खेल रही थी। तभी गांव का युवक बच्ची के पास पहुंचा और उसके कपड़े उताकर घिनौनी हरकत करने लगा। बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां घर के बाहर आई तो उन्हें देखकर आरोपित भाग गया। बच्ची की मां ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। घर के बाहर खेल रही डेढ़ वर्षीय बच्ची के साथ गांव का ही 44 वर्षीय युवक कपड़े उतारकर घिनौनी हरकत करने लगा। बच्ची के चीखने पर उसकी मां बाहर आई तो उन्हें देखकर आरोपित युवक मौके से भाग निकला। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी डेढ़ वर्षीय बच्ची शुक्रवार शाम छह बजे घर के बाहर बकरी के साथ खेल रही थी। तभी गांव का युवक बच्ची के पास पहुंचा और उसके कपड़े उताकर घिनौनी हरकत करने लगा। बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां घर के बाहर आई तो उन्हें देखकर आरोपित भाग गया। बच्ची की मां ने पुलिस को घटना की जानकारी दी।

    ग्रामीणों ने बताया कि आरोपित दलजीत ठाकुर उर्फ कल्लन की उम्र 44 वर्ष है। छह वर्ष पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है।

    थानाध्यक्ष अजब सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित दलजीत ठाकुर उर्फ कल्लन के खिलाफ दुष्कर्म, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित युवक की तलाश की जा रही है। जल्द आरोपित दलजीत ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।