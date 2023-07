Vande Bharat Express: 100 मिनट में लखनऊ से अयोध्या पहुंची वंदेभारत, रामनगरी को मिलेगी कई बड़ी रेलवे परियोजना

Vande Bharat Express वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल में ही समय से पहले अयोध्या जंक्शन पहुंच गई। इस ट्रेन को गोरखपुर से चल कर अयोध्या सुबह 8.15 पर पहुंचना था लेकिन ट्रेन 8.12 बजे ही पहुंच गई। अयोध्या से लखनऊ पहुंचने में वंदे भारत को 100 मिनट लगे। इस प्रकार देखा जाए तो वंदे भारत ने ट्रायल में ही सफलता प्राप्त कर ली।

Vande Bharat Express: ट्रायल में ही समय से पहले अयोध्या पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, अयोध्या: Vande Bharat Express। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रायल में ही समय से पहले अयोध्या जंक्शन पहुंच गई। इस ट्रेन को गोरखपुर से चल कर अयोध्या सुबह 8.15 पर पहुंचना था, लेकिन ट्रेन 8.12 बजे ही पहुंच गई। अयोध्या से लखनऊ पहुंचने में वंदे भारत को 100 मिनट लगे। इस प्रकार देखा जाए तो वंदे भारत ने ट्रायल में ही सफलता प्राप्त कर ली। अयोध्या में ट्रायल के दौरान लखनऊ मंडल के अधिकारी भी उपस्थित रहे। वंदे भारत ट्रेन का मंगलवार को ट्रायल सफल रहा। सात जुलाई से इस ट्रेन का संचालन गोरखपुर से वाया बस्ती, अयोध्या होते हुए लखनऊ तक होगा। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व रामनगरी के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे पूर्वांचल से रामनगरी का जुड़ाव काफी बेहतर होगा। यही नहीं रेल मंत्री के भी अयोध्या दौरे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही रेलमंत्री अयोध्या आ सकते हैं। रामनगरी में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम भी चल रहा है।

Edited By: Nitesh Srivastava