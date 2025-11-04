Language
    अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण: 6500 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित, होटल और धर्मशालाओं की बुकिंग शुरू

    By Praveen Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 12:50 PM (IST)

    अयोध्या में 25 नवंबर को ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा, जिसमें पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। लगभग 1500 बाहरी और 1000 रामनगरी के अतिथि शामिल होंगे। ट्रस्ट ने वीआईपी की जगह संतों, सामान्य जनों और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। पूर्वांचल से 5000 और अन्य प्रदेशों से 1500 लोग आमंत्रित हैं, जिनके लिए 1800 होम स्टे बुक किए गए हैं। अतिथियों का आगमन 24 नवंबर से शुरू होगा।

    अयोध्या राम मंदिर में होगा ध्वजारोहण। फाइल

    प्रवीण तिवारी l जागरण अयोध्या। आगामी 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी तेज है। इसी दिन राम मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ध्वज फहरायेंगे। इस कार्यक्रम में अतिथियों को बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा जाने लगा है। इस पर अतिथियों के निवास स्थल, होम स्टे अथवा धर्मशाला की लोकेशन भी अंकित की गई है। इसमें वीआइपी चेहरों को आमंत्रित नहीं किया गया है।

    संतों, सामान्यजन, पिछड़े, अनुसूचित वर्गों सहित सर्वस्पर्शी समाज के प्रतिनिधि चेहरों जैसे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, संयोजकों की मौजूदगी रहेगी। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गत कुछ माह से अतिथियों की सूची तैयार करा रहा है। अब इसकी सूचना अतिथियों को दी जाने लगी है। आमंत्रणपत्र वाट्सएप के माध्यम से भी भेजा रहा है। इसमें पूर्वांचल के जिलों से पांच हजार अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है।


    होम स्टे और होटल व धर्मशाला बुक कराए जा रहे हैं


    भारत के अन्य प्रदेशों से डेढ़ हजार लोग ही आमंत्रित किए जा रहे हैं। अतिथियों के निवास के लिए ट्रस्ट ने लगभग 18 सौ होम स्टे, होटल व धर्मशालाओं को बुक कराया है। इनकी लोकेशन भी ट्रस्ट ने ग्रुप में संकलित की है। इन कमरों में अतिथि दो दिन तक निवास करेंगे।

    इनकी बुकिंग 24 से 26 नवंबर तक के लिए है। ट्रस्ट ने होमस्टे व धर्मशालाओं को निर्धारित शुल्क का 30 प्रतिशत एडवांस दे दिया है। इसके अतिरिक्त तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय, कारसेवकपुरम व तीर्थक्षेत्रपुरम में भी अतिथियों को ठहराया जाएगा। अतिथियों के आने का क्रम 24 नवंबर को दोपहर से प्रारंभ हो जाएगा। व्यवस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि विशिष्टजन को आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। आमंत्रण की हार्डकापी भी इन सबको भेजी जायेगी।

     

     