Ayodhya: वंदे भारत ट्रेन पर क्यों किया गया पथराव, पत्थर बरसाने वाले पिता-पुत्र ने खोले राज

Gorakhpur: वंदे भारत ट्रेन पर क्यों किया गया पथराव, पत्थर बरसाने वाले पिता-पुत्र ने खोले राज

संवाद सूत्र, अयोध्या : वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोहावल के लखौरी गांव के पास पथराव किया गया। पथराव करने में एक व्यक्ति को उसके दो पुत्रों सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में लिए लखौरी गांव निवासी मुन्नू पासवान ने बताया कि इसी ट्रेन से गत नौ जुलाई को उनकी पालतू बकरियों की कट कर मौत हो गई थी। इस घटना से क्षुब्ध होकर मंगलवार की सुबह ट्रेन जब गांव के पास से गुजर रही थी, तो मुन्नू ने अपने पुत्र अजय और विजय के साथ मिलकर पथराव शुरू कर दिया। पथराव में कोच के चार शीशे टूटे थे। किसी यात्री को चोट नहीं आई है। इस वारदात के बाद पूरे रेल महकमे में हड़कंप मच गया। रेलवे सुरक्षा बल के उच्चाधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई एसएसपी राजकरन नय्यर ने रौनाही पुलिस को इस मामले में आरपीएफ के साथ संयुक्त जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया। सूचना मिलने के कुछ ही देर में जांच कर पुलिस ने इस घटना के रहस्य से पर्दा उठा दिया। बता दें मंगलवार सुबह गोरखपुर से चल कर लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोहावल एवं देवराकोट गांव के बीच पथराव किया गया था। इस घटना से ट्रेन में सवार यात्री सहम गए। चालक ने ट्रेन को रोका नहीं। अपनी रफ्तार से ट्रेन आगे बढ़ती रही। वन्दे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने की घटना पर #SSP_अयोध्या राज करण नैयर की बाइट। #ayodhyapolice #UPPolice pic.twitter.com/d6tTd7rQJx— Vinay Saxena (@vinaysaxenaj) July 11, 2023 रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी। ट्रेन के लखनऊ पहुंचने के बाद मामले की जांच आरंभ हुई। बोगी में लगी चार खिड़कियों के शीशे चटके हैं। किसी यात्री को चोट नहीं आई है। 7 जुलाई को पीएम मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी वंदे भारत एक्सप्रेस नौ जुलाई से प्रतिदिन गोरखपुर से लखनऊ के बीच चल रही है। सात जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोरखपुर जंक्शन से पूर्वोत्तर रेलवे की इस पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस प्रकरण में मुकदमा आरपीएफ पोस्ट अयोध्या कैंट में लिखा जाएगा। एसएसपी ने बताया कि मुन्नू पासवान और उसके पुत्र अजय, विजय ने ट्रेन पर पथराव किया था। इसी ट्रेन से उनकी बकरियों की कट कर मौत हुई थी। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

