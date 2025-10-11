अयोध्या में तीन स्थानों पर अवैध रूप से रखे गए थे 20 लाख रुपये के पटाखे, पुलिस ने खोज निकाला

संवाद सूत्र, जागरण अयोध्या। पगलाभारी विस्फोट कांड के बाद डीएम निखिल टीकाराम फुंडे एवं एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर के निर्देश पर पटाखों के अवैध भंडारण एवं बिक्री को रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया है। पहले दिन चलाए गए अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने कई क्विंटल पटाखे जब्त किए हैं। अभियान में कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है।

एसएसपी डा. ग्रोवर ने कहाकि अभियान निरंतर चलेगा। ऐसे अवैध कृत्य में लिप्त पाए गए लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीओ कानून व्यवस्था आशुतोष तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को जिले में तीन स्थानों से करीब 20 लाख रुपये के ऐसे पटाखे पकड़े गए हैं, जो अवैध रूप से बिक्री के लिए लाए गए थे।

यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। पूराकलंदर के रानीबाजार में कपड़े की दुकान से दो पिकअप पटाखे बरामद किए गए हैं। यहां से अर्जुन कसौधन को पकड़ा गया है। संवादसूत्र सोहावल के अनुसार शुक्रवार को अरकुना बाजार में एसडीएम सविता राजपूत तथा सीओ सदर योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। यहां एक घर से भारी मात्रा में पटाखे मिले हैं। गृह स्वामी को गिरफ्तार किया गया है।