Ayodhya News: सुभाष नगर इलाके की दो दुकानों में लगी भीषण आग, दमकल की पांच गाड़ियों ने पाया काबू

अयोध्या, एजेंसीः सुभाष नगर में एक मोबाइल और जूते की दुकान में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में लग गईं। समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया।

प्रभारी अधिकारी, पुलिस लाइन फायर स्टेशन अयोध्या, प्रदीप कुमार पांडे के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।

#WATCH | Uttar Pradesh: A fire broke out at two shops in the Subhash Nagar area of Ayodhya

Fire was reported at a mobile and footwear shop in Subhash Nagar. 5 fire tenders rushed to the spot. Fire has been brought under control. No casualties or injuries reported: Pradeep Kumar… pic.twitter.com/WK1JWnbm3W