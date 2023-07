Ram Mandir: अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण शुरू, तीनों तलों में लगाए जाएंगे 360 स्तंभ

Ram Mandir इसी माह भूतल की फर्श पर संगमरमर लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मकराना के संगमरमर की आपूर्ति तेजी से हो रही है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि प्रथम तल पर निर्माण शुरू हो गया है। प्रथम तल पर मंडपों की निर्धारित परिधि में ढाई फीट ऊंची पत्थर की दीवार बनाई जा चुकी है।

अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है।

Your browser does not support the audio element.

HighLights नृत्य मंडप, रंग व गुह्य मंडप पर स्तंभों के निर्माण के लिए ढांचा तैयार। इसी माह भूतल की फर्श पर संगमरमर लगना शुरू हो जाएगा।

प्रवीण तिवारी, अयोध्याः अयोध्या में श्रीराम मंदिर का भूतल तैयार होने के बाद प्रथम तल का निर्माण भी पूरी गति से प्रारंभ हो गया है। इस पर स्तंभ लगाने के लिए ढांचा तैयार हो रहा है। प्रथम चरण में नृत्य मंडप, रंग व गुह्य मंडप पर स्तंभों के निर्माण के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा चुका है।दूसरी तरफ भूतल को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। मकराना के संगमरमर की आपूर्ति हुई तेज इसी माह भूतल की फर्श पर संगमरमर लगना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मकराना के संगमरमर की आपूर्ति तेजी से हो रही है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने बताया कि प्रथम तल पर निर्माण शुरू हो गया है। प्रथम तल पर मंडपों की निर्धारित परिधि में ढाई फीट ऊंची पत्थर की दीवार बनाई जा चुकी है। इसी पर स्तंभ खड़े किए जाएंगे। भूतल की तरह ही स्तंभ के एक हिस्से को दूसरे से जोड़कर निर्मित किया जाएगा। मंदिर के तीनों तलों में 360 स्तंभ लगाए जाने हैं। दिसंबर तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह तैयार होना है भूतल पर 160 स्तंभ लग चुके हैं। दिसंबर तक राम मंदिर का भूतल पूरी तरह तैयार होना है, जिसमें दरवाजे, खिड़की तथा बिजली वायरिंग से लेकर फर्श पर संगमरमर लगने हैं। नए वर्ष में मकर संक्रांति के बाद रामलला को भव्य मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया जाना है। इसके पहले परिसर में सात दिन तक विशेष अनुष्ठान होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिर के पांच मंडपों में से रंग व नृत्य मंडप पूर्ण रूप से निर्मित हो जाएंगे।

Edited By: Mohammad Sameer