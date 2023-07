धर्मपथ और रामपथ की शोभा राम स्तंभ बढ़ाएंगे। यह स्तंभ श्रद्धालुओं को राममंदिर की ओर जाने में एक लैंड मार्क का भी कार्य करेंगे। प्राधिकरण ने स्तंभों की डिजाइन भी तैयार कर ली है। यह डिजाइन मंडलायुक्त गौरव दयाल ने फाइनल की है।धर्म पथ की लंबाई चार किलोमीटर जबकि रामपथ की लंबाई 13 किलोमीटर है। कुल मिलकार करीब 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 25 स्तंभ लगाए जाएंगे।

राममंदिर जाने वाले धर्म एवं राम पथ की शोभा बढ़ाएंगे राम स्तंभ, 25 स्तंभों की कीमत होगी ढाई करोड़

संवाद सूत्र, अयोध्या : धर्मपथ और रामपथ की शोभा राम स्तंभ बढ़ाएंगे। यह स्तंभ श्रद्धालुओं को राममंदिर की ओर जाने में एक लैंड मार्क का भी कार्य करेंगे। प्राधिकरण ने स्तंभों की डिजाइन भी तैयार कर ली है। यह डिजाइन मंडलायुक्त गौरव दयाल ने फाइनल की है। धर्म पथ की लंबाई चार किलोमीटर, जबकि रामपथ की लंबाई 13 किलोमीटर है। कुल मिलकार करीब 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 25 स्तंभ लगाए जाएंगे। कार्यदायी संस्था का चयन करने के लिए विकास प्राधिकरण ने निविदा आमंत्रित कर दी है। इसमें अनुमानित खर्च ढाई करोड़ रुपये आएगा। राममंदिर निर्माण की तेज होती गतिविधियों के बीच रामनगरी को संवारने की योजनाओं को भी गति प्रदान की जा रही है। हाईवे को सज्जित करने के साथ-साथ अब राम स्तंभ लगाए जाएंगे। लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग को राम मंदिर से जोड़ेगी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि धर्म पथ और रामपथ हाईवे से राममंदिर को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग हैं। इसलिए इन मार्गों को इस प्रकार सज्जित किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को यह ज्ञात हो सके कि वह राममंदिर की ओर जा रहे हैं। क्योंकि यह मुख्य सड़क होगी जो तैयार होने के बाद लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग को राम मंदिर से जोड़ेगी। स्तंभ छह मीटर लंबे होंगे। उनकी परिधि पांच फीट होगी। फाइबर पैनल से बनने वाले स्तंभों का सुदृढ़ीकरण स्टेनलेस स्टील से किया जाएगा। इसी के साथ स्तंभों को आकर्षक बनाने के लिए शीर्ष पर 10 मिमी ग्लास लाइट लगाई जाएगी। स्तंभों के शीर्ष पर सूर्य की ऊर्जा को दोहराने के लिए डिजाइन तैयार किया गया है, जो एक चक्र की भांति हैं। इन दो मार्गों के साथ-साथ भक्ति पथ एवं महोबरा से टेढी बाजार को जोड़ने वाले मार्ग पर भी इन स्तंभों का उपयोग करने की योजना है।

Edited By: Abhishek Pandey