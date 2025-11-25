SIR in UP: गणना फॉर्म न जमा करने वाले मतदाताओं के नाम ASD लिस्ट में होंगे शामिल, वोटिंग से हो सकते हैं वंचित
उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि गणना फॉर्म जमा न करने वाले मतदाताओं के नाम एएसडी सूची में शामिल किए जाएंगे। आयोग ने फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। एएसडी सूची में शामिल होने पर मतदाता सूची से नाम कट सकता है, जिससे वोट डालने का अधिकार खत्म हो सकता है।
जागरण संवाददाता, इटावा। एसआईआर के जरिये विधान सभा निर्वाचक नामावली को पारदर्शी एवं त्रुटि रहित बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। 4 दिसंबर तक चलने वाले निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में मतदाता का नाम सूची से आसानी से नहीं हट सकेगा।
अभियान के दौरान बीएलओ जब गणना प्रपत्र बांटने जाएंगे और उन्हें कोई ऐसा घर मिलता है जिसमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। मकान में ताला बंद है, तो ऐसे मतदाता के घर भी गणना पत्र डाला जाएगा।
निर्धारित समय के बाद भी यदि कोई व्यक्ति प्रपत्र जमा नहीं करता है अथवा बीएलओ को नहीं मिलता है तो उसका नाम एक एकदम से सूची से नहीं हटाया जा सकेगा। उसके लिए एक प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही कोई निर्णय हो सकेगा।
गणना प्रपत्र वापसी में जमा न करने वाले मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एएसडी अर्थात एबसेंट, शिफ्टिड, डेथ के नाम से बनने वाली पृथक सूची में शामिल किया जाएगा। इसी सूची में मृतकों, बाहर शिफ्ट होने वाले और कई सालों से अनुपस्थित मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। इस सूची को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
सार्वजनिक सूचना भी जारी करके आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद किसकी प्रकार का कोई उत्तर न मिलने पर उनका नाम मतदाता सूची से पृथक कर दिया जाएगा।
इस अभियान में वितरित किए जा रहे गणना पत्र में एक सुविधा यह भी दी जा रही है कि यदि किसी मतदाता का फोटो मतदाता सूची में स्पष्ट नहीं है तो वह अपनी अद्यतन फोटो कालम में चस्पा करके फॉर्म जमा करेगा। उसका अद्यतन फोटो मतदाता सूची में दिखने लगेगा।
यदि गणना प्रपत्र पर दी गई फोटो स्पष्ट है तो मतदाता काे दूसरी फोटो चस्पा करना जरूरी नहीं है। गणना प्रपत्र पर फोटो चस्पा करना मतदाता के लिए ऐच्छिक है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि बीएलओ को गणना प्रपत्र वितरित करने संबंधी सभी निर्देशों की जानकारी दे दी गई है। नियमानुसार पूरी पारदर्शिता के आधार पर काम चल रहा है।
राजनीतिक दलों से मिल रहा सहयोग
महेवा में एसआईआर में राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों द्वारा सक्रिय रूप से सहयोग करने के चलते पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म त्वरित रूप से ऑनलाइन किए जा रहे हैं।
महेवा देहात में बीएलओ शिव शंकर यादव ने बताया कि आधे से अधिक संख्या फॉर्म मंगलवार तक फीड भी कर दिए है। वहीं शेष बचे हुए फॉर्म चार से पांच दिन में फीड हो जाएंगे।
इसी क्रम में बीएलओ सुधा पांडेय, संजीव तिवारी, सर्वेश कुमारी आदि के द्वारा भी पचास प्रतिशत के करीब मतदाताओं की फीडिंग की जा चुकी है।
बीएलओ का सहयोग भाजपा कार्यकर्ता मीनाक्षी चौहान, रवि दुबे, कृष्णकांत तिवारी आदि द्वारा किया जा रहा है। सपा कार्यकर्ता संजय पाल, मिथुन पांडेय, रामजी तिवारी, अन्नू पाल आदि के द्वारा किया जा रहा है।
