UP के ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल में होगा ये बड़ा काम, योगी सरकार ने दी 2.60 करोड़ की मंजूरी

जागरण संवाददाता, इटावा। अंग्रेजी शासन के दौरान वर्ष 1885 में पक्का तालाब के किनारे बने विक्टोरिया मेमोरियल हाल के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उसका जीर्णोद्धार कराते हुए छात्र-छात्राओं के लिए लाइब्रेरी तैयार कराई जा रही है। सदर विधायक सरिता भदौरिया के प्रयास से प्रदेश सरकार ने 2.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस धनराशि से सुंदरीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

गुरुवार को सदर विधायक सरिता भदौरिया, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल सुंदरीकरण के कार्यों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह इमारत पुरातन काल से इटावा में स्थापित है । इस हाल का बहुउद्देशीय उपयोग करने पर भी विचार किया जाएगा। यहां लाइब्रेरी, संगीत की शिक्षा के साथ-साथ इटावा के कवियों का काव्य संग्रह भी रखा जाए।