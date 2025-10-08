Language
    UP में 40 के टमाटर 20 रु KM में नहीं दिए तो डॉक्टरों ने सब्जी वाले को पीटा, जान बचाकर भागा तो पकड़कर किया अधमरा

    By Gaurav Dudeja Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:06 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों ने एक सब्जी विक्रेता को टमाटर 40 रुपये किलो के बजाय 20 रुपये किलो में न देने पर बुरी तरह पीटा। विक्रेता जान बचाकर भागा, पर डॉक्टरों ने उसे पकड़कर अधमरा कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सहयोगी, सैफई। टमाटर का रेट 20 रुपये किलो में न बताने पर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुछ डॉक्टरों ने एक सब्जी विक्रेता की दुकान पर पहुंचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। डॉक्टरों की गुंडागर्दी का यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रचलित हो रहा है। घटना सैफई थाना क्षेत्र के अमरसीपुर मोड़ की बताई जा रही है।

    जानकारी के मुताबिक, नेम सिंह 28 बर्षीय पुत्र महेश चंद्र, निवासी बाहरपुर थाना अजीतमल, जनपद औरैया, बीते कई वर्षों से अपने बहनोई प्रमोद कुमार, निवासी गोल चौराहा, सैफई के यहां रहकर अमरसीपुर रोड पर सब्जी की दुकान चला रहा है।


    बुधवार की रात करीब 9:30 बजे सैफई विश्वविद्यालय के लगभग दो दर्जन सीनियर और जूनियर डॉक्टर सब्जी खरीदने उसकी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने जब टमाटर का भाव पूछा, तो दुकानदार ने 40 रुपये किलो बताया। इस पर डॉक्टरों ने कहा 20 रुपये में दो।” दुकानदार ने मना किया तो उनमें से कई डॉक्टर भड़क गए और बात-बात में उस पर टूट पड़े। जान बचाने के लिए पीड़ित दुकानदार बगल की किराना दुकान में घुस गया, लेकिन डॉक्टर वहां भी सामने से घुस गए और लात-घूसों से बेरहमी से पीटने लगे। इसी दौरान किसी डॉक्टर ने उसका मोबाइल फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे मोबाइल टूट गया।

    दुकानदार के मुंह से निकला खून


    मारपीट के दौरान दुकानदार के मुंह से खून निकल आया और शरीर पर कई जगह चोटें आईं। पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में न्यूरो सर्जरी विभाग के एक प्रोफेसर सहित कई डॉक्टर मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद डॉक्टर वहां से भाग निकले। स्थानीय लोगों ने घायल दुकानदार को संभाला और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया। वीडियो के प्रचलित होने के बाद क्षेत्र में इस घटना की चर्चा जोरों पर है। पीड़ित दुकानदार ने थाने में कोई शिकायती पत्र नहीं दिया है।