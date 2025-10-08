UP में 40 के टमाटर 20 रु KM में नहीं दिए तो डॉक्टरों ने सब्जी वाले को पीटा, जान बचाकर भागा तो पकड़कर किया अधमरा

संवाद सहयोगी, सैफई। टमाटर का रेट 20 रुपये किलो में न बताने पर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुछ डॉक्टरों ने एक सब्जी विक्रेता की दुकान पर पहुंचकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। डॉक्टरों की गुंडागर्दी का यह वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रचलित हो रहा है। घटना सैफई थाना क्षेत्र के अमरसीपुर मोड़ की बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, नेम सिंह 28 बर्षीय पुत्र महेश चंद्र, निवासी बाहरपुर थाना अजीतमल, जनपद औरैया, बीते कई वर्षों से अपने बहनोई प्रमोद कुमार, निवासी गोल चौराहा, सैफई के यहां रहकर अमरसीपुर रोड पर सब्जी की दुकान चला रहा है।



बुधवार की रात करीब 9:30 बजे सैफई विश्वविद्यालय के लगभग दो दर्जन सीनियर और जूनियर डॉक्टर सब्जी खरीदने उसकी दुकान पर पहुंचे। उन्होंने जब टमाटर का भाव पूछा, तो दुकानदार ने 40 रुपये किलो बताया। इस पर डॉक्टरों ने कहा 20 रुपये में दो।” दुकानदार ने मना किया तो उनमें से कई डॉक्टर भड़क गए और बात-बात में उस पर टूट पड़े। जान बचाने के लिए पीड़ित दुकानदार बगल की किराना दुकान में घुस गया, लेकिन डॉक्टर वहां भी सामने से घुस गए और लात-घूसों से बेरहमी से पीटने लगे। इसी दौरान किसी डॉक्टर ने उसका मोबाइल फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे मोबाइल टूट गया।