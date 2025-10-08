मुंह में गुटखा भरकर अधिकारी से बात करने लगा कर्मचारी, DPRO का चढ़ा पारा तो दी ये बड़ी सजा

इटावा में एक सफाई कर्मचारी को काम में लापरवाही और अधिकारी के सामने गुटखा खाकर बात करने के कारण महंगा पड़ गया। जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह ने अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप में उसका तीन दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया। अधिकारी ने एडीओ पंचायत को भी इस मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, इटावा । कार्य में लापरवाही और मुंह में गुटखा भरकर अधिकारी के साथ बात करना ग्रामीण सफाई कर्मचारी को महंगा पड़ गया। अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह ने उसका तीन दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए।

जिला मुख्यालय से उत्तर प्रदेश विकसित राज्य 2047 के प्रपत्र ग्राम प्रधानों, सदस्यों, बीडीसी सदस्याें और ग्रामीणों काे वितरण के लिए ताखा विकास खंड कार्यालय भेज गए थे। इन प्रपत्रों को वितरण के लिए सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत बदकनशाहपुर राम बरन को सौंपा गया।

इस बात पर चढ़ा पारा जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह जब ताखा विकास खंड पहुंचे तो बड़ी तादाद में प्रपत्र जैसे के तैसे ही रखे मिले। यह देखकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने जब सफाई कर्मचारी को बुलाकर इसका कारण पूछा तो वह मुंह में गुटखा भरकर आ गया।