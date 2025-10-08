Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुंह में गुटखा भरकर अधिकारी से बात करने लगा कर्मचारी, DPRO का चढ़ा पारा तो दी ये बड़ी सजा

    By Ajay Kumar Singh Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    इटावा में एक सफाई कर्मचारी को काम में लापरवाही और अधिकारी के सामने गुटखा खाकर बात करने के कारण महंगा पड़ गया। जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह ने अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप में उसका तीन दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया। अधिकारी ने एडीओ पंचायत को भी इस मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुंह में गुटखा भरा देख कर्मचारी का तीन दिन का वेतन रोका। जागरण

    जागरण संवाददाता, इटावा । कार्य में लापरवाही और मुंह में गुटखा भरकर अधिकारी के साथ बात करना ग्रामीण सफाई कर्मचारी को महंगा पड़ गया। अनुशासनहीनता और लापरवाही के आरोप में जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह ने उसका तीन दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला मुख्यालय से उत्तर प्रदेश विकसित राज्य 2047 के प्रपत्र ग्राम प्रधानों, सदस्यों, बीडीसी सदस्याें और ग्रामीणों काे वितरण के लिए ताखा विकास खंड कार्यालय भेज गए थे। इन प्रपत्रों को वितरण के लिए सफाई कर्मचारी ग्राम पंचायत बदकनशाहपुर राम बरन को सौंपा गया।

    इस बात पर चढ़ा पारा

    जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह जब ताखा विकास खंड पहुंचे तो बड़ी तादाद में प्रपत्र जैसे के तैसे ही रखे मिले। यह देखकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने जब सफाई कर्मचारी को बुलाकर इसका कारण पूछा तो वह मुंह में गुटखा भरकर आ गया।

    ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। अनुशासनहीनता और लापरवाही बरतने पर उन्होंने संबंधित सफाई कर्मचारी का तीन दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए। उन्होंने एडीओ पंचायत को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सफाई कर्मचारी से जवाब तलब करें। जब तक मुख्यालय से आदेश प्राप्त न हो जाए उसका तीन दिन का वेतन किसी भी दशा में आहरित न करें।