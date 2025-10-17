Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बरालोकपुर में बेकाबू ट्रक ने दो बाइकों में मारी टक्कर, महिला की मौत, बेटे समेत 5 घायल

    By Rajiv Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:17 PM (IST)

    बरालोकपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो बाइकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की जान चली गई और उसके बेटे समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवादसूत्र, जागरण, बरालोकपुर। फर्रुखाबाद मार्ग पर चौबिया थाना क्षेत्र के कस्बा बरालोकपुर गांव के पास शुक्रवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर एक के बाद एक दो बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद भतीजी के अंतिम संस्कार से बेटे व चाची संग लौट रही महिला की ट्रक के पहिया के नीचे आने से मौत हो गई जबकि बेटा व चाची समेत दूसरी बाइक सवार तीन अन्य सहित पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर ट्रक को पकड़कर चालक से पूछताछ शुरू कर दी है। घटना स्थल पर सड़क किनारे मौरंग पड़ी होने के कारण बाइक सवार सड़क के बीच चल रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र के लालपुरा निवासी मयंक राजपूत पुत्र रनवीर सिंह राजपूत अपनी 45 वर्षीय मां शकुंतला देवी और चाची सुषमा देवी पत्नी अशोक कुमार के साथ बाइक से मैनपुरी जनपद के रामनगर विशनपुर गया था। वे अपने मामा की पुत्री रिंकी के अंतिम संस्कार में शामिल होकर वापस घर लौट रहा था।

    ट्रक अचानक हुई बेकाबू 

    बरालोकपुर के मोड़ पर पहुंचते ही सामने से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और पहले मयंक की बाइक को रौंद दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि शकुंतला देवी की पहिए के नीचे आने से मौत हो गई जबकि बेटा मयंक और चाची सुषमा देवी सड़क की दूसरी ओर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में चोटें आयीं।

    टक्कर मारने वाले ट्रक ने भागने के चक्कर में नगला हरी, परौली रमायन निवासी रवि कुमार पुत्र राजाराम अपनी पत्नी विमला देवी और पिता कढोरी लाल एक ही बाइक पर सवार होकर बरालोकपुर बाजार की ओर जा रहे थे। उनकी बाइक में भी टक्कर मार दी। जिससे वह तीनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे के साथ ही घटना स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों और ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। लोग घायल अवस्था में पड़े मयंक, सुषमा देवी, रवि कुमार, विमला देवी और कढोरी लाल की मदद के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोग ट्रक ड्राइवर को घेरने की कोशिश करने लगे।

    स्वास्थ्य केंद्र में डाक्टर ने शकुंतला देवी को मृत घोषित कर दिया। सुषमा देवी की हालत गंभीर होने पर उन्हें उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर दिया गया। थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रक और उसके ड्राइवर को मौके से ही पकड़ लिया गया है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। शकुंतला देवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। स्वजन की तहरीर मिलने पर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।