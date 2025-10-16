Language
    PM Ujjwala Yojana: यूपी की महिलाओं को मिल गया दीपावली गिफ्ट, मुफ्त गैस सिलेंडर की मिली सौगात

    By Ajay Kumar Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    इटावा में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, पात्र महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल के लिए सब्सिडी मिली। 25 लाभार्थियों को चेक दिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 1.86 करोड़ परिवारों को सब्सिडी मिली है। सदर विधायक ने कहा कि सरकार दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर दे रही है। महिलाओं के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। जिलाधिकारी ने स्थानीय उत्पादों के प्रयोग पर जोर दिया।

    जागरण संवाददाता, इटावा। उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिल के लिए खाते में रकम भेजी गई। जिले में 25 लाभार्थी महिलाओं को प्रतीक स्वरूप चेक दी गई। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का संबोधन सुनाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में एक करोड़ 86 लाख पात्र परिवारों को रिफिल के लिए सब्सिडी दी गई है।

    विकास भवन के कार्यक्रम में सदर विधायक सरिता भदौरिया ने 25 पात्र महिलाओं को 559 रुपया 58 पैसा की चेक प्रदान किया। यह रकम उनके खाते में भेजी गई है। प्रतीक स्वरूप चेक दी गई। सदर विधायक ने कहा कि सरकार सभी को दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर दे रही है।

    लाभार्थी महिलाओं को योजना में सिलेंडर, चूल्हा, पाइप और रेगुलेटर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी सब्सिडी खाते में भेजी जा रही है। सरकार की ओर से महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। जिला उद्योग केंद्र पर ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां महिलाएं ट्रेनिंग लेकर कामकाज कर सकती हैं। ट्रेनिंग के साथ ही सामान भी दिया जाता है।

    उन्होंने लोगों से यह भी अपील की अपने गृह जनपद में निर्मित सामान का ही प्रयोग करें। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने कहा कि होली दीपावली पर मुख्यमंत्री की ओर से उपहार स्वरूप सिलेंडर भेंट किए जाते हैं। इस मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी प्रदीप त्रिपाठी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।