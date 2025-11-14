इटावा सफारी में बिजनौर से लाए गए तेंदुए की मौत, 2 साल की उम्र में ही जान जाने के पीछे क्या है वजह?
इटावा सफारी पार्क में बिजनौर से लाए गए दो वर्षीय तेंदुए की बीमारी के कारण मौत हो गई। शारीरिक बनावट असामान्य होने के कारण वह चलने में असमर्थ था। वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था। तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।
जागरण संवाददाता, इटावा। नौ जनवरी 2024 को बिजनौर से रेस्क्यू कर इटावा सफारी पार्क लाए गए दो वर्ष के तेंदुए की गुरुवार को मौत हो गई। वह पिछले कई दिन से बीमार चल रहा था। उसकी शारीरिक बनावट असामान्य थी, पिछले तीन-चार दिन से उसे उल्टी हो रही थी। वन्य जीव चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था।
निदेशक डा. अनिल कुमार पटेल ने बताया कि सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर की नगीना रेंज के ग्राम नियामतपुर से एक तेंदुआ शावक लगभग एक माह की उम्र का रेस्क्यू किया गया था जिसे बेहतर देखरेख हेतु इटावा सफारी पार्क सफारी पार्क में लाया गया था।
सफारी पार्क के कीपर द्वारा इस शावक की देखरेख की जा रही थी। पिछले डेढ़ वर्ष से बोनडिफार्मिटी यानी हड्डियों की बनावट असामान्य होना के कारण यह तेंदुआ समुचित रूप से चलने फिरने में असमर्थ था, जिसका उपचार वन्यजीव विषेषज्ञों की सलाह पर निरंतर किया जा रहा था। इस तेंदुआ की उसकी शारीरिक बनावट अन्य तेंदुओं से थोड़ी अलग थी।
तीन दिन पूर्व से उक्त तेंदुआ द्वारा तीन-चार बार उल्टी की गयी, परंतु वह सक्रिय दिख रहा था तथा उसका उपचार सफारी पार्क के वन्यजीव विषेषज्ञों द्वारा किया जा रहा था। गुरुवार को प्रातः करीब आठ बजे अचानक उसकी मृत्यु हो गयी है।
उन्होंने बताया कि तेंदुए की मौत की सूचना प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव को दी गई है। उनके निर्देश पर तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली भेजा गया है ताकि उसकी मौत के वास्तविक कारणों का पता लग सके।
