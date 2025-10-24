आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर डामर के ड्रम भरा ट्रक पलटा, चालक और परिचालक घायल

जागरण संवाददाता, इटावा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना चौविया क्षेत्र के अंतर्गत चैनल नंबर 120 पर गांव टोडरपुरा के सामने शुक्रवार सुबह एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक साइड से दूसरी साइड जाकर पलट गया जिस पर डामर के ड्रम लदे हुए थे।

ट्रक चालक मनीष कुमार पुत्र देवी दयाल निवासी वीर थाना श्रीनगर जनपद अजमेर अपने परिचालक साथी मुकेश गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर पता उपरोक्त के साथ में अजमेर से 224 ड्रम डामर के ट्रक पर लादकर गुवाहाटी जा रहा था। वह एक्सप्रेसवे पर गांव टोडरपुरा के सामने पहुंचा अचानक नींद का झोंका आ जाने से बीचो-बीच में बने डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी साइड जाकर पलट गया।

गनीमत रही दूसरी साइड पर ट्रक के पलटते समय कोई वाहन के न आने से एक बड़ी घटना होने से बच गई। एक्सप्रेसवे पर डामर के ड्रम फैल गए। वहीं चालक परिचालक मामूली रूप से घायल हो गए। मौके पर आसपास गांव के ग्रामीणों ने पहुंचकर ड्रमों को एक साइड किया। जिससे कि एक्सप्रेसवे पर गुजर रहे वाहन टकरा न जाए।