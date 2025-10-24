Language
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर डामर के ड्रम भरा ट्रक पलटा, चालक और परिचालक घायल

    By Gaurav Dudeja Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 03:13 PM (IST)

    इटावा में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक पलट गया। ट्रक में डामर के ड्रम भरे हुए थे। चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। चालक और परिचालक मामूली रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर एक्सप्रेसवे से ड्रमों को हटाया और यातायात सामान्य किया।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, इटावा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना चौविया क्षेत्र के अंतर्गत चैनल नंबर 120 पर गांव टोडरपुरा के सामने शुक्रवार सुबह एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक साइड से दूसरी साइड जाकर पलट गया जिस पर डामर के ड्रम लदे हुए थे।

    ट्रक चालक मनीष कुमार पुत्र देवी दयाल निवासी वीर थाना श्रीनगर जनपद अजमेर अपने परिचालक साथी मुकेश गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर पता उपरोक्त के साथ में अजमेर से 224 ड्रम डामर के ट्रक पर लादकर गुवाहाटी जा रहा था। वह एक्सप्रेसवे पर गांव टोडरपुरा के सामने पहुंचा अचानक नींद का झोंका आ जाने से बीचो-बीच में बने डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी साइड जाकर पलट गया।

    गनीमत रही दूसरी साइड पर ट्रक के पलटते समय कोई वाहन के न आने से एक बड़ी घटना होने से बच गई। एक्सप्रेसवे पर डामर के ड्रम फैल गए। वहीं चालक परिचालक मामूली रूप से घायल हो गए। मौके पर आसपास गांव के ग्रामीणों ने पहुंचकर ड्रमों को एक साइड किया। जिससे कि एक्सप्रेसवे पर गुजर रहे वाहन टकरा न जाए।

    घटना की जानकारी पुलिस व यूपीडा के सुरक्षा कर्मियों को दी। सूचना मिलते ही यूपीडा के सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और जानकारी कर ट्रक व फैले ड्रमो को एक्सप्रेसवे से हटाने का कार्य शुरू किया।