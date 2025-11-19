भरथना में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने महिला को कुचला, भतीजा घायल
भरथना के पास एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई और भतीजा घायल हो गया। मृतका पार्वती देवी मंगूपुरा जा रही थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक की तलाश जारी है। परिवार में तिलक समारोह था, जो अब मातम में बदल गया है।
संवाद सहयोगी, जागरण, भरथना। ऊसराहार रोड पर नगला भारा गांव के पास मंगलवार की देर शाम तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने पीछे से एक बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की सड़क पर गिरकर मिनी ट्रक के पहिए के नीचे आने से कुचलकर मौत हो गई जबकि बाइक चला रहा महिला का भतीजा उछलकर दूसरी तरफ गिरकर घायल हो गया।
हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और महिला के शव को कब्जे लेकर टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है।
भरथना के ग्राम मंगूपुरा निवासी गुड्डू चौहान ने बताया कि उनकी मां पार्वती देवी (52) अपने पैतृक गांव बरीपुरा से भरथना होते हुए मौसी के लड़के अंशु के साथ बाइक पर बैठकर मंगूपुरा जा रही थी, जैसे ही वह ग्राम नगला भारा के पास पहुंचे तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने लापरवाही से चलाते हुए उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे र्पावती देवी बाइक से उछलकर सड़क पर गिरी और मिनी ट्रक उन्हें रौंदता हुआ भाग गया।
जबकि बाइक चला रहा उनका भतीजा अंशु उछलकर सड़क के दूसरी ओर गिरने से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
हादसे की जानकारी परिजनों को होने पर घर में चीख पुकार मच गई। बेटे गुड्डू ने बताया कि उनके ही परिवार में मंगलवार को तिलक समारोह है, मां की हादसे में अचानक मौत से शादी की खुशियां गम में बदल गईं।
