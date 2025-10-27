आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे में दो की मौत, आगे चल रहे ट्रक में जा घुसा मिनी ट्रक; पांच लोग घायल

जागरण संवाददाता, इटावा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ऊसराहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरगुआ गांव के पास रात्रि दो बजे करीब 60 से अधिक भैंस के बच्चों को लेकर जा रहा मिनी ट्रक आगे चल रहे ट्रक से टकरा जाने के कारण चालक सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं। यह सभी व्यापारी हैं और कोसीकला मथुरा से बलिया जा रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चालक साईन पुत्र बली निवासी थाना कोसीकला जनपद मथुरा, परिचालक शाहिद पुत्र यूनुस निवासी उपरोक्त के साथ पांच अन्य व्यापारी मिनी ट्रक में सवार थे। जैसे ही मिनी ट्रक एक्सप्रेसवे पर ग्राम खरगुआ के पास पहुंचा तभी अचानक चालक को नींद का झोंका आ जाने से आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया। घटना के बाद मौके से गुजर रहे राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस व एंबुलेंस एवं यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों को दी।

हादसे में व्यापारी रामआसरे पुत्र इंद्रपाल निवासी मुंगीसापुर थाना डेरापुर कानपुर देहात, रविंद्र यादव पुत्र परमात्मा यादव निवासी धनौती थाना सुखपुरा जनपद बलिया, धनंजय पुत्र गजेंद्र चौहान निवासी व थाना गहमर जनपद गाजीपुर, वीरेंद्र यादव पुत्र हरदीप निवासी कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जिला आजमगढ़ ,वीरेंद्र यादव पुत्र भोलानाथ निवासी ग्राम कटवतकोल थाना राजे शुक्लपुर जनपद अंबेडकर नगर, चालक साइन व परिचालक शाहिद भी घायल हो गए।