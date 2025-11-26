बारात में शामिल होने जा रहे युवक को ट्रैक्टर ने कुचला, जीजा की मौत से शादी वाले घर में कोहराम
बिहार में एक बारात में शामिल होने जा रहे युवक को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के जीजा की पहले ही मौत हो चुकी थी, जिससे शादी वाले घर में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। परिवार में कोहराम मच गया है।
जागरण संवाददाता, इटावा। साले के बेटे की बारात में शामिल होने जा रहे युवक की ट्रैक्टर से टक्कर लगने पर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही शादी वाले घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।
जसवंतनगर के राजपुर निवासी 32 वर्षीय नीरज पुत्र संतोष प्रजापति गुजरात के गांधीधाम में फास्ट फूड का ठेला लगाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। करीब 20 दिन पहले वह अपने गांव आए थे, उनके साले मलखान सिंह प्रजापति के बेटे सौरव की बारात मंगलवार को भरथना जा रही थी।
नीरज भी नगला मान सिंह समथर बारात में शामिल होने के लिए बाइक से निकला था। शाम के समय जब वह ऊसराहार समथर बंबा के पास पहुंचा, तभी सामने से तेजी से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नीरज गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।
आसपास के लोगों ने हादसा देखकर तुरंत ससुराल में सूचना दी। घायल नीरज को निजी वाहन से आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन रोते-बिलखते अस्पताल पहुंचे तो वहां चीख-पुकार मच गई।
मृतक के साले अनुज ने बताया कि ट्रैक्टर एक नाबालिग चला रहा था, जो हादसे के बाद मौके से भाग गया। पुलिस चालक की तलाश में जुट गई है। जिस घर से बारात निकलने की तैयारी चल रही थी, वहां अचानक मौत की सूचना पहुंचते ही मातम छा गया। नीरज की पत्नी प्रियंका देवी और उनके दो छोटे बेटे गौरव व कार्तिक का रो-रोकर बुरा हाल है।
