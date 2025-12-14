Language
    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर डंपर ओवरटेक के चक्कर में तीन वाहन आपस में भिड़े, चार लोग घायल

    By Gaurav Dudeja Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ओवरटेक करते समय डंपर चालक की लापरवाही से तीन वाहन आपस में टकरा गए, जिसमे चार लोग घायल हो गए। सूरत से आजमगढ़ जा रही कार भी एक ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, इटावा। आगरा लखनऊ एक्स्प्रेस वे पर ओवरटेक करते समय डंपर चालक की लापरवाही मे तीन वाहन आपस में टकरा गए । सूरत से आजमगढ़ जा रही कार भी एक डंप मे पीछे से घुस गई। कार में सवार चार लोगो में तीन घायल हो गए जबकि एक डंपर का चालक भी घायल हो गया।

    आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार रात साढे 12 बजे ऊसराहार थाना क्षेत्र के किलोमीटर 130 भरतिया के समीप विजय पुत्र राजेश निवासी महरुपुर खार थाना जहानगंज जिला फर्रुखाबाद डंपर लेकर जा रहा था। डंपर के पीछे शफीक शेख पुत्र इकबाल हसन निवासी संग्रामपुर थाना अठवां जिला सूरत गुजरात, टाटा हैरियर कार लेकर चल रहा था।

    उसी समय पीछे से आ रहे एक डपर का चालक दूसरे डंपर को ओवरटेक करने लगा । ओवरटेक कर रहे डंपर के चालक ने आगे जाकर अचानक अपनी लेन बदल दी और बीच लेन मे चल रहे डंपर के सामने अपना डंपर पहुचा दिया। जिसके चलते पीछे चल रहे डंपर के चालक ने भी अचानक ब्रेक मारे।

    इसके बाद भी पीछे चल रहा डंपर आगे चल रहे डंपर मे पीछे से घुस गया। पीछे चल रहे कार चालक ने भी ब्रेक मारे लेकिन कार तब तक पीछे से डंपर मे घुस गई।

    कार मे सवार चालक शफीक व मोहम्मद आजम पुत्र अफजल अली निवासी तकिया थाना सदर जिला आजमगढ़, मोहम्मद यासिर पुत्र जलालुद्दीन निवासी संग्रामपुर थाना अठवा जिला सूरत गुजरात एवं डंपर का चालक विजय भी घायल हो गया। सूचना पर यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी मनोहर सिंह व ऊसराहार थाना पुलिस मौके पर पहुच गई तत्काल सभी घायलों को सैफई अस्पताल भेजा गया।

    घायलों के स्वजन मोहम्मद यासिर ने बताया कार में चार लोग सवार थे जिनमें तीन घायल हुए हैं मोहम्मद आजम की हालत नाजुक है। इसलिए उन्हे सैफई से आजमगढ़ ले जा रहे हैं। सहायक सुरक्षा अधिकारी आरपी कनौजिया ने बताया मौके से क्षतिग्रस्त वाहनो को हटाकर यातायात संचालित कर दिया गया है। ओवरटेक करने वाला डंपर का चालक मौके से डंपर भगा ले गया।