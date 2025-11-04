Etawah Accident: कंटेनर ने बस को मारी टक्कर, छह यात्री हुए घायल
इटावा में शास्त्री चौराहा के पास एक रोडवेज बस में कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे छह यात्री घायल हो गए। चार को जिला अस्पताल और एक गंभीर रूप से घायल को सैफई रेफर किया गया। टक्कर के बाद कंटेनर चालक भागने की कोशिश में एक मकान और दुकान से टकरा गया, जिससे नुकसान हुआ। चालक फरार है।
जागरण संवाददाता, इटावा। कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री चौराहा के पास यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस में तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई। हादसे में बस में सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए।
बस में कंटेनर ने पीछे से टक्कर मारी
जिनमें से चार को जिला अस्पताल और एक गंभीर रूप से घायल यात्री को आयुर्विज्ञान विश्वविधालय सैफई रेफर किया गया है। टक्कर के बाद कंटेनर चालक वाहन भगाने की कोशिश में करीब पांच सौ मीटर आगे जाकर एक मकान और दुकान से जा टकराया, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान की टीन भी टूट गई। हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया।
