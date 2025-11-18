घरेलू कलह से परेशान विवाहिता ने खाया जहर, उपचार के दौरान मौत

संवाद सहयोगी, जागरण, भरथना। जहरीले पदार्थ का सेवन करने से एक विवाहिता की हालत बिगड़ गई। जिसे उपचार के लिये सैफई अस्पताल ले जाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ग्राम पूठ की मढ़ैया निवासी भास्कर की 24 वर्षीय पत्नी रेखा ने सोमवार रात घरेलू कलह के कारण जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गयी। आनन-फानन में उसे उपचार के लिये आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई ले जाया गया। जहां पर उसकी मंगलवार को उपचार के दौरान मौत हो गयी।