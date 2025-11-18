घरेलू कलह से परेशान विवाहिता ने खाया जहर, उपचार के दौरान मौत
भरथना में घरेलू कलह के चलते एक विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे तत्काल सैफई अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका अपने पीछे दो साल का बेटा छोड़ गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
ग्राम पूठ की मढ़ैया निवासी भास्कर की 24 वर्षीय पत्नी रेखा ने सोमवार रात घरेलू कलह के कारण जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गयी। आनन-फानन में उसे उपचार के लिये आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई ले जाया गया। जहां पर उसकी मंगलवार को उपचार के दौरान मौत हो गयी।
इधर रेखा की मौत की खबर सुनकर उसके माता पिता सहित अन्य स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। मृतका अपने पीछे 2 वर्ष के बेटे कन्हैया को रोते बिलख छोड़ गई है। कस्बा चौकी प्रभारी जितेंद्र पाल ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
