CM आवास योजना में इन लोगों को मिलेगी घर की 'गारंटी', तुरंत करें ये काम, वरना छूट जाएगा मौका
इटावा में, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के आवेदनों को ब्लॉक मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं। विधवा, दिव्यांगजन और आपदा पीड़ितों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया गया है। आईजीआरएस शिकायतों का त्वरित निवारण और ग्राम पंचायतों में फिल्टर चैंबर निर्माण पर जोर दिया गया। गोशालाओं में उचित प्रबंधन और अन्य योजनाओं के आवेदनों का सत्यापन करने के भी निर्देश दिए गए।
जागरण संवाददाता, इटावा। मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों के आवेदन जल्द ब्लाक मुख्यालय को भेजे जाएं। यह निर्देश खंड विकास अधिकारी बृज बिहारी त्रिपाठी ने शुक्रवार को ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की बैठक में सचिवों को दिए।
उन्होंने कहा कि योजना में विधवा, महिला, दिव्यांगजन, दैवीय आपदा से पीड़ित तथा नट एवं बंजारा समाज के पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित करें। आइजीआरएस की शिकायतों का त्वरित निस्तारण के साथ एक परिवार एक पहचान के कार्यक्रम पर जोर दिया।
बैठक में सहायक विकास अधिकारी पंचायत इंद्र पाल सिंह भदौरिया ने सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपनी ग्राम पंचायतों में फिल्टर चैंबर निर्माण के साथ आरआरसी सेंटर का संचालन किया जाना सुनिश्चित करें। गोशालाओं में सर्दी से बचाव के अलावा पंचायत सहायक, केयर टेकर, गोशालाओं के केयर टेकर का मानदेय हर हाल में भुगतान करना सुनिश्चित करें।
सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण ने सामूहिक विवाह, शादी अनुदान तथा कन्या सुमंगला के आवेदन के पत्रों का सत्यापन कर कार्यालय में देने का निर्देश दिया। इस अवसर पर एडीओ प्रवीण शाक्य, सचिव आदित्य चौहान, विकास यादव, अनुष्का दुबे, बब्बू राजा, अजय कुमार, रवि यादव, गौरव यादव, संदीप सविता आदि मौजूद रहे।
