बकेवर में सैनिक को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांय

संवाद सूत्र, बकेवर। थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुरा में एक सैनिक को गांव के ही एक युवक द्वारा जान से मारने की धमकी देने का मामला समाने आया है। पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2022 में हुई थी लूट पीड़ित राजीव भदौरिया ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह एक सैनिक हैं, गांव का अक्षय उसे जान से मारने की धमकी देता है। पिछले दिनों भी उसने धमकी दी थी, कि वह गांव आकर उसको सबक सिखाएगा। वर्ष 2022 में भी उसने मारपीट कर लूट की घटना अंजाम दिया था।