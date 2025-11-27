Language
    SIR in UP: फॉर्म भरते समय एक गलती और एक्शन तय, DM ने भी कर दिया क्लियर

    By Biresh Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:10 PM (IST)

    इटावा में एसआईआर अभियान के दौरान, जिला प्रशासन ने मतदाताओं से बीएलओ के पास गणना प्रपत्र जमा करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि दो जगह से प्रपत्र भरने पर कार्रवाई होगी और प्रपत्र न भरने पर नाम मतदाता सूची से कट सकता है। समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

    जागरण संवाददाता, इटावा। एसआइआर के लिए चलाए जा रहे अभियान में कई स्थानों पर बीएलओ को मतदाता ही नही मिल रहे हैं। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना गणना प्रपत्र बीएलओ के पास जमा कर दें। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में अभियान की सफलता को लेकर विचार विमर्श किया।

    जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने कहा कि फार्म भरने के लिए तीन दिन शेष बचे हैं, जो मतदाता गणना प्रपत्र भरकर नहीं देंगे उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि एक मतदाता एक ही जगह से अपना गणना प्रपत्र भरे, जो मतदाता दो जगहों से गणना प्रपत्र भरेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

    कुछ ऐसे मतदाता हैं, जो बीएलओ के खोजने से नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए सभी मतदाताओं से अपील है कि अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ से संपर्क कर तत्काल जमा करें। गणना प्रपत्र न भरने पर उनका नाम मतदाता सूची नहीं होगा।

    बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जन सेवा केंद्रों पर होर्डिंग्स लगाई जाएं, जिससे लोग जागरूक हो सकें। सभी राजनीतिक दलों ने एसआइआर का समय बढ़ाने की मांग भी की। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत जगह-जगह कैंप लगाया जाएगा।

    बैठक में नगर मजिस्ट्रेट राजेंद्र बहादुर, उप जिलाधिकारी न्यायिक दीप शिखा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद संतोष कुमार, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य व उदयभान सिंह यादव, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव शाक्य, भाजपा नेता कृपा नारायण तिवारी, सतेंद्र राजपूत व संजीव भदौरिया, कांग्रेस के वाचस्पति द्विवेदी, प्रेरणा जुबेरी, माकपा नेता अमरसिंह शाक्य, संतोष शाक्य मौजूद रहे।

    मुस्लिमों को गणना प्रपत्र वितरण में किया जा रहा है भेदभाव : सपा
    इटावा : समाजवादी पार्टी ने कहा है कि एसआइआर में गणना प्रपत्र वितरित करने के कार्य में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने कहा है कि इन दिनों गणना प्रपत्र वितरित किए जा रहे हैं। इस कार्य में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें कम संख्या में गणना प्रपत्र दिए जा रहे।

    उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र देना चाहिए और इस कार्य में कोई भेदभाव नही किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अभी तक केवल 50 प्रतिशत फार्म का ही वितरण हुआ है। इससे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन और निर्वाचन आयोग की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने एसआइआर के लिए समय बढ़ाए जाने की मांग की है

    मतदाताओं की सहायता करेगा डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर
    इटावा : अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट सेंटर की स्थापना की गयी है। जिसका टेलीफोन नंबर 05688-250026, 05688-254538 है। टोल फ्री नम्बर-1950 संचालित है। सहायक निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि विधान सभा इटावा, जसवंतनगर एवं भरथना अजा आरक्षित से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी मतदाता कांटेक्ट सेंटर के नंबरों पर प्राप्त कर सकते हैं। उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाएगा।