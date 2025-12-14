Etawah Mahotsav 2025: 'सांसों की माला पे सिमरू मैं...', ममता जोशी की आवाज ने बांधा समां

जागरण संवाददाता, इटावा। महोत्सव पंडाल में शनिवार की रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत एक शाम सूफी-कबीर के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसका शुभारंभ सदर विधायक सरिता भदौरिया, जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल व एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। पंडाल में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और देर रात तक चले कार्यक्रम का खूब आनंद लिया।

महाेत्सव पंडाल में एक शाम सूफी-कबीर के नाम कार्यक्रम में प्रसिद्ध सूफी गायक ममता जोशी ने संत कबीर के दोहे की शानदार प्रस्तुति दी। इसके बाद उन्होंने भला हुआ मोरी गगरी फूटी....सांसों की माला पे सिमरू में.... जय राधे-जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो श्री राधे, नाम मेरी राधे रानी का जिसने गाया है बांके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, आज ब्रज में होरी मोरे रसिया, होली खेले रघुवीरा अवध में, मीरा जहर का प्याला पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़ भव पार उतर गई रे, नचना में नचना आज कि सारे बोलो जय भोलेनाथ जैसे एक से बढ़कर एक भजन, गजल और शायरी सुनाकर पंडाल में मौजूद लोगों का मनमोह लिया और खूब तालियां बटोरीं।