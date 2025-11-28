14 दिसंबर से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान, आशा और एएनएम तैयार करेंगी लिस्ट
इटावा में 14 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। जिलाधिकारी ने रैली निकालने और आशा व एएनएम को छूटे हुए बच्चों की सूची बनाने के निर्देश दिए। टीका उत्सव से पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यूविन पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा और सोशल मीडिया पर प्रचार किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, इटावा। आगामी 14 दिसंबर से शुरू होने वाले पल्स पोलियो एसआईएनडी अभियान जिला टास्क फोर्स की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
जिसमें उन्होंने ग्राम, ब्लाक एवं तहसील स्तर पर रैली निकाले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीका उत्सव से पूर्व समस्त आशाओं द्वारा एएनएम के नेतृत्व में उनके क्षेत्र में 0-5 वर्ष तक के टीकाकरण से छूटे हुए सभी बच्चों को सूचीबद्ध करते हुए ड्यू लिस्ट तैयार किया जाना है। इसके लिए वीएचआईआर रजिस्टर में उपलब्ध सूचनाएं एवं घर-घर भ्रमण के द्वारा एकत्रित सूचनाओं तथा यूविन आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि टीका उत्सव के दौरान नियोजित किए जाने वाले प्रत्येक सत्र के पूर्व आशा/लिंक वर्कर एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा घर-घर जाकर संवाद के माध्यम से समस्त ऐसे परिवारों जहां टीके से छूटे बच्चे उपलब्ध है, उनमें जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए।
क्षेत्रीय आशा द्वारा समस्त टीकाकरण हेतु ड्यु बच्चों को निर्धारित टीकाकरण दिवस पर टीकाकरण हेतु बच्चे की मां, पिता की आईडी पहचान पत्र एवं मोबाइल नंबर के साथ लाया जाएगा ताकि यूविन पोर्टल पर आवश्यकतानुसार पंजीकृत करते हुए टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जो पूर्व में टीका प्राप्त कर चुके हैं परंतु यूविन पर पंजीकृत नहीं है, उनके माता-पिता को उनके टीकाकरण कार्ड एवं पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं मोबाइल नंबर के साथ टीकाकरण सत्र पर आशा द्वारा लाना सुनिश्चित किया जाए। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म तथा व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स हैंडल आदि के माध्यम से टीका उत्सव की गतिविधियों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जाए।
सीएमओ डा. बृजेंद्र कुमार सिंह, सीएमएस महिला अस्पताल अनिल कुमार, सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल परितोष शुक्ल, जिला विद्यालय निरीक्षक अतुल सिंह, नेहरू युवा केंद्र सोनिका चंद्रा, समस्त एमओआईसी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
