    इटावा के इन 13 गांवों की बदलने वाली है किस्मत! PM आदर्श ग्राम योजना में हुआ चयन, हर गांव को मिलेंगे 20 लाख

    By Ravi Baghel Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 03:11 PM (IST)

    इटावा के 13 राजस्व ग्रामों का प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयन हुआ है, जिसके तहत प्रत्येक गांव को विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये मिलेंगे। यह योजना उन गांवों पर केंद्रित है जहाँ अनुसूचित जाति की आबादी अधिक है। चयनित गांवों में नाली निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र और प्रकाश व्यवस्था जैसे कार्य कराए जाएंगे। ग्राम प्रधानों और सचिवों को विकास योजनाओं का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है।

    जागरण संवाददाता, इटावा। विकास खंड के 13 राजस्व ग्रामों का प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयन हुआ है, जिन्हें विकास के लिए 20 लाख रुपये तक की धनराशि सरकार भेजेगी। इसके लिए ग्राम प्रधानों और सचिवों को कार्य योजना का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है।

    केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना वर्ष 2023 -24 में चलाई गई थी। इस योजना में ऐसे ग्रामों को शामिल किया गया है जिनकी आबादी वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की आबादी अधिक है।

    खंड विकास अधिकारी बृज बिहारी त्रिपाठी ने बताया इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा विकास खंड क्षेत्र के राजस्व ग्राम महिपालपुर, सराय नौधना, पृथ्वीरामपुर, नसीरपुर बोझा, धौरखा, नगला शुक्ल, महानेपुर, लालपुर, सराय नरोत्तम, सैदपुर, भूलपुर, असदपुर, इंदिरापुर का चयन किया गया है। इन ग्रामों में नाली निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट, सोलर लाइट, हैडपंप स्वच्छता के अंतिम सोपान तक पहुंचाया जाएगा।