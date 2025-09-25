Language
    चारपाई पर सो रहे शख्स के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर मारा, खून से सनी मिला लाश

    By Ajay Kumar Singh Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:18 PM (IST)

    जसवंतनगर के बनकटी बुजुर्ग गांव में 42 वर्षीय पल्लेदार प्रदीप कुमार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। उनका शव घर के बरामदे में मिला पास में शराब की बोतलें थीं। पुलिस अवैध संबंध और रंजिश के कोण से जांच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार प्रदीप शराब के आदी थे। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है।

    चारपाई पर सो रहे पल्लेदार की नृशंस हत्या। जागरण

    संवाद सहयोगी, जसवंतनगर । क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनकटी बुजुर्ग के मजरा बीरमपुर में एक पल्लेदारी का काम करने वाले व्यक्ति की सिर में धारदार हथियार के प्रहार से हत्या कर दी गई। उसका खून से लथपथ शव उसके ही घर के बरामदे में चारपाई पर पड़ा मिला।

    शव के आसपास शराब के खाली पउआ पड़े मिले है। हत्या के कारणों और हत्यारों के बारे में अभी कोई सुराग नहीं लगा है। हत्या के पीछे अवैध संबंध अथवा रंजिश के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

    गांव निवासी 42 वर्षीय प्रदीप कुमार पुत्र एवरन सिंह अविवाहित था। मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। ग्रामीणों के अनुसार वह शराब पीने का आदी था। उसके पड़ोसी डीलर नरोत्तम सिंह की साइकिल उसके घर में रखी थी। गुरुवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे नरोत्तम सिंह अपनी साइकिल लेने उसके घर पहुंचे तो वहां प्रदीप को खून से लथपथ मृत हालत में देखा।

    सीन देख लोगों के उड़े होश

    वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। गांव में खबर फ़ैलते ही लोगों का जमावड़ा लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया।

    घटना स्थल से खून से सनी ईंट, बेलन व रोटी बनाने का पत्थर चका, तवा व शराब के खाली पऊआ बरामद किए। सिर में चोट के गहरे निशान थे। चारपाई पर पड़े शव को देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि प्रदीप की किसी ने भारी वस्तु से सिर पर प्रहार करके निर्मम हत्या की है।

    प्रदीप के भाई राजाराम हरियाणा के बल्लभगढ़ में काम करते हैं। उनके परिवार गांव में अलग अलग मकानों में रहते हैं। प्रदीप अविवाहित थे और कई वर्षों से अकेले ही रह रहे थे। उनकी भाभी अंजली देवी पत्नी राजा राम ने बताया कि वह नशे के आदी थे।

    कुछ समय पहले अपनी जमीन व मकान बेच चुके थे। अब वे पल्लेदारी व मजदूरी कर जीवनयापन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुधवार सुबह 10 बजे तक प्रदीप को ग्रामीणों ने घर पर ठीकठाक देखा गया था, इसके बाद गुरुवार सुबह ही उनका शव बरामदे में मिला। एएसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की।

    गंभीरता से जांच करने के निर्देश

    पुलिस टीम को घटना की तहकीकात गंभीरता से करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने गांव के दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    ग्रामीण प्रदीप के एक महिला से निजी रिश्तों और शराब से जुड़ी आदतों को हत्या का कारण मान रहे हैं। एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।