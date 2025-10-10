मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर अखिलेश ने दी श्रद्धांजलि, बोले- जो लोग दिल्ली का रास्ता नहीं जानते थे उन्हें...
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर सैफई स्थित समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अखिलेश यादव ने परिवार के साथ पुष्प अर्पित किए। रामगोपाल यादव ने उनके योगदान को याद किया। समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन्हें नमन किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
जागरण संवाददाता, इटावा। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी समाधि स्थल पर सैफई में श्रद्धांजलि दी जा रही है। सपा अध्यक्ष और उनके पुत्र अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए।
सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह को याद करते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली का रास्ता नहीं जानते थे उन्हें उन्होंने सांसद बना दिया। जो लोग लखनऊ नहीं जानते थे उन्हें विधायक बनाकर भेजा। उन्होंने संघर्ष के जरिए सब कुछ अपने बलबूते पर किया।
श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन
समाधि स्थल पर ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। यहां पर सुबह से ही पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का पहुंचना शुरू हो गया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, फिरोजाबाद सांसद रामजी लाल सुमन मौजूद रहे। समाधि स्थल के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
