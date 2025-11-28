मुंबई से अपने गांव पहुंचे मृदुल ने Bigg Boss को लेकर कह दी बड़ी बात, बोले- मुझे खराब यह लगा...
इटावा में मृदुल तिवारी का भव्य स्वागत किया गया। रामलीला ग्राउंड में युवाओं ने उनका अभिनंदन किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बिगबॉस से बाहर होने पर अन्याय की बात कही। उन्होंने युवाओं को हर अवसर का लाभ उठाने और ईश्वर पर भरोसा रखने का संदेश दिया। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने उनके काफिले पर जुर्माना लगाया।
जागरण संवाददाता, इटावा। जनपद निवासी मृदुल तिवारी का शहर में आगमन पर गुरुवार को जोरदार स्वागत किया गया। शहर के रामलीला ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में युवाओं ने उनका स्वागत किया। शाम को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की।
उन्होंने कहा कि 25 साल बाद वे शहर की धरती पर आए हैं। लोगों ने मुझे प्यार दिया। बिगबास को लेकर उन्होंने कहा कि चार वोटों को लेकर मुझे बिग बॉस से बाहर कर दिया गया था। हालांकि मुझे खराब यह लगा था कि कहीं न कहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है।
इटावा के लोगों ने बिग बॉस में काफी सपोर्ट किया था। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि जिस किसी प्लेटफार्म में उन्हें जाने का मौका मिले वे जरूर जाएं।
उन्होंने कहा कि वे रियलिटी शो में रियल बनकर गए थे। गेम खेलने के तौर पर नहीं गए थे। मुझे जनता का असीम प्यार मिला है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा मौका मिला तो वे बिग बॉस में जरूर जाऊंगा। ईश्वर पर भरोसा रखाे, जीवन में अच्छे दोस्त बनाओ।
यूट्यूबर और बिग बॉस फेम मृदुल तिवारी के काफिले द्वारा ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। शहर में एक निजी कार्यक्रम में आने पर निकाले गए मृदुल तिवारी के स्वागत समारोह में कारों की छत पर बैठने व खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करने को लेकर पुलिस द्वारा 57 हजार रूपये का जुर्माना ठोका गया है।
यातायात निरीक्षक सूबेदार सिंह ने बताया कि जुलूस में खतरनाक ड्राइविंग करने को लेकर आठ वाहनों पर पांच हजार रुपये प्रत्येक वाहन के हिसाब से 40 हजार रूपये का जुर्माना ठोका गया है, जबकि एक वाहन पर 17 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
इस पर खतरनाक ड्राइविंग में पांच हजार रुपये प्रदूषण न होने में दस हजार रुपये व बीमा न होने पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। उन्होंने अपील की युवा खतरनाक ड्राइविंग अपने वाहनों पर न करें।
