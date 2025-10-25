Language
    पशुपालक के सामने से जमुनापारी बकरी उठा ले गया तेंदुआ, लोगों ने ऐसे बचाई अपनी जान

    By Ravi Baghel Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:39 PM (IST)

    चकरनगर के जौहानी गांव में तेंदुआ एक पशुपालक के सामने से जमुनापारी बकरी को उठा ले गया। पशुपालक ने भागकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। वन विभाग को सूचना दी गई। तेंदुओं के हमले से पशुपालक भयभीत हैं।

    संवाद सहयोगी, चकरनगर। गांव जौहानी में शनिवार की शाम उस समय दहशत फैल गई जब तेंदुआ पशुपालक के सामने से जमुनापारी बकरी को उठा ले गया। भयभीत पशुपालक ने चीखते चिल्लाते हुए भाग कर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के साथ पशुपालक मौके पर पहुंचा और मृत बकरे को घर लेकर पहुंचा, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तेंदुए के हमले से किसान बुरी तरह भयभीत हैं।

    पीड़ित अमर सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब चार बजे जंगल से बकरियां चराकर घर लौट रहे थे, तभी जंगल से निकलकर तेंदुए ने बकरियों के झुंड पर हमला कर दिया। चीखने-चिल्लाने पर तेंदुआ कीमती जमुनापारी बकरी को उठा ले गया। पशुपालक ने बताया कि वह बुरी तरह भयभीत हो गया था, जैसे तैसे वह जान बचाकर घर की ओर भागा। बकरियां भी उसके साथ ही घर भाग आईं।

    वन विभाग को दी सूचना

    पशुपालक ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। बताते चलें कि तेंदुओं के द्वारा क्षेत्र में बकरियों पर हमले की आम बात हो गई है। तेंदुओं से भयभीत पशुपालक बकरियों को पालना लगातार बंद करते जा रहे हैं।

    क्षेत्र में पशुपालक ही नहीं बल्कि किसान से लेकर आम राहगीर भी भयभीत हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने रविवार को बकरी का पोस्टमार्टम करने एवं पशुपालक को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। चंबल सैंक्चुअरी के डिप्टी रेंजर सूर्यकांत शुक्ला ने बताया कि पशुपालक जंगल में बकरी चराने गया था, एक बकरी को तेंदुए ने मार दिया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद पशुपालक को आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।