पशुपालक के सामने से जमुनापारी बकरी उठा ले गया तेंदुआ, लोगों ने ऐसे बचाई अपनी जान

संवाद सहयोगी, चकरनगर। गांव जौहानी में शनिवार की शाम उस समय दहशत फैल गई जब तेंदुआ पशुपालक के सामने से जमुनापारी बकरी को उठा ले गया। भयभीत पशुपालक ने चीखते चिल्लाते हुए भाग कर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के साथ पशुपालक मौके पर पहुंचा और मृत बकरे को घर लेकर पहुंचा, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तेंदुए के हमले से किसान बुरी तरह भयभीत हैं।

पीड़ित अमर सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब चार बजे जंगल से बकरियां चराकर घर लौट रहे थे, तभी जंगल से निकलकर तेंदुए ने बकरियों के झुंड पर हमला कर दिया। चीखने-चिल्लाने पर तेंदुआ कीमती जमुनापारी बकरी को उठा ले गया। पशुपालक ने बताया कि वह बुरी तरह भयभीत हो गया था, जैसे तैसे वह जान बचाकर घर की ओर भागा। बकरियां भी उसके साथ ही घर भाग आईं।

वन विभाग को दी सूचना पशुपालक ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। बताते चलें कि तेंदुओं के द्वारा क्षेत्र में बकरियों पर हमले की आम बात हो गई है। तेंदुओं से भयभीत पशुपालक बकरियों को पालना लगातार बंद करते जा रहे हैं।