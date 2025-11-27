खतरे में जमुनापारी बकरी, दम तोड़ गया बकरा नस्ल सुधार एवं संरक्षण फार्म

देशराज यादव, इटावा। देश में इकलौते जमुनापारी बकरी प्रजनन के लिए मुफीद पारपट्टी क्षेत्र चकरनगर का जमुनापारी नस्ल सुधार एवं संरक्षण फार्म कर्मचारियों की नियुक्ति के अभाव में दम तोड़ गया। लगभग 10 वर्ष से निरंतर फार्म बंद होने से पशुपालकों का अब भरोसा उठ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्षेत्र की जमुनापारी बकरी का भविष्य खतरे में है। पशुपालकों ने सरकार से नस्ल सुधार एवं संरक्षण को दोबारा से संचालित कराने की मांग की है। रिक्त पड़े पदों में पशुधन प्रसार अधिकारी, दो केयर टेकर, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक सफाईकर्मी शामिल हैं।

जमुनापारी बकरी नस्ल सुधार एवं संरक्षण के लिए तहसील चकरनगर के चांदई में सरकार के द्वारा फार्म खोला गया था। जिसमें प्रजनन के लिए अधिकतम 20 और कम से कम 12 बकरे रखना अनिवार्य है। लेकिन यहां कर्मचारियों की नियुक्ति न होने से लगभग 10 वर्ष से उक्त फार्म बंद पड़ा है।

क्षेत्र के पशुपालक बकरियों की नस्ल सुधार प्रजनन के लिए परेशान है और निरंतर जमुनापारी बकरियों की नस्ल खराब होती जा रही है, जिससे क्षेत्र के पशुपालक सहित किसान चिंतित हैं। यही नहीं किसानों के साथ साथ सरकार को भी जमुनापारी बकरी नस्ल सुधार के लिए चिंता करनी चाहिए, क्यों कि जमुनापारी बकरियों का इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश सहित कई देशों में निर्यात किया जा रहा है।

कुछ देश के लोग जमुनापारी बकरी की सुंदरता को देखकर इसे पालते हैं, तो कुछ इसकी खाल से सर्जरी कराते हैं और कुछ तो इसका मीट खाना पसंद करते हैं, जिससे जमुनापारी बकरी की कीमत विदेशों में अधिक है। उक्त देशों में बकरियों की सप्लाई से पशुपालक व किसानों को अच्छी कीमत मिलती है, साथ ही व्यापारियों को अच्छा रोजगार मिलता है, लेकिन जमुनापारी नस्ल सुधार एवं संरक्षण के लिए बनाया गया फार्म बंद होने से बकरियों की नस्ल खराब हो रही है।