इटावा में पुलिस मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, इटावा। जसवंतनगर पुलिस ने शनिवार की रात को सिरहौल नहर के पास मुठभेड़ के दौरान अंतर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस, तीन मोबाइल, एक हजार रुपये नकद और चोरी की बाइक बरामद की है।

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया वाहन चेकिंग के दौरान कचौरा बाईपास से सराय भूपत की ओर आ रहे बाइक सवार ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को दबोचकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।