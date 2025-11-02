Language
    इटावा में पुलिस मुठभेड़ में अंतर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, हथियार बरामद

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:13 PM (IST)

    जसवंतनगर पुलिस ने मुठभेड़ में एक अंतर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया। उसके पास से हथियार, कारतूस, मोबाइल और चोरी की बाइक बरामद हुई। एसएसपी के अनुसार, वाहन चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश में उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। पकड़ा गया बदमाश अभिमन्यु यादव है, जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    जागरण संवाददाता, इटावा। जसवंतनगर पुलिस ने शनिवार की रात को सिरहौल नहर के पास मुठभेड़ के दौरान अंतर्जनपदीय हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस, तीन मोबाइल, एक हजार रुपये नकद और चोरी की बाइक बरामद की है।

    एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया वाहन चेकिंग के दौरान कचौरा बाईपास से सराय भूपत की ओर आ रहे बाइक सवार ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पीछा करने पर उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को दबोचकर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

    पकड़ा गया बदमाश भरथना नगरिया यादवान का रहने वाला अभिमन्यु यादव उर्फ राजा उर्फ हनी है। उसके खिलाफ लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट सहित औरैया व मैनपुरी में कुल 23 मुकदमे दर्ज हैं। अभिमन्यु थाना भरथना का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। बरामद बाइक चोरी की पाई गई है, जिसकी जांच की जा रही है। सीओ आयुषी सिंह, प्रभारी निरीक्षक कमल भाटी मौजूद रहे।