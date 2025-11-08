पत्नी की रील बनाने की हरकत से था परेशान, मौका देखते ही कह दी ऐसी बात; अब वीडियो हो रहा वायरल

जागरण संवाददाता, इटावा। इकदिल थाना क्षेत्र के बिरहीपुरा गांव में एक महिला ने अपने पति पर रील बनाने से रोकने और मना करने को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल भेजकर उपचार कराया और घटना की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिरहीपुरा निवासी वंदना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह मनोरंजन के लिए मोबाइल पर रील बनाती है। इसको लेकर उसके पति विजय को आपत्ति रहती थी। आरोप है कि उसका पति कई बार उसे रील बनाने से मना कर चुका था, लेकिन वह केवल शौक के तौर पर वीडियो बनाती थी।