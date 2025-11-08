पत्नी की रील बनाने की हरकत से था परेशान, मौका देखते ही कह दी ऐसी बात; अब वीडियो हो रहा वायरल
इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति पर रील बनाने से रोकने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। वंदना नाम की महिला का कहना है कि उसका पति विजय उसे रील बनाने से मना करता था, जिसके चलते उनके बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान पति ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, इटावा। इकदिल थाना क्षेत्र के बिरहीपुरा गांव में एक महिला ने अपने पति पर रील बनाने से रोकने और मना करने को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल भेजकर उपचार कराया और घटना की जांच शुरू कर दी है।
बिरहीपुरा निवासी वंदना ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह मनोरंजन के लिए मोबाइल पर रील बनाती है। इसको लेकर उसके पति विजय को आपत्ति रहती थी। आरोप है कि उसका पति कई बार उसे रील बनाने से मना कर चुका था, लेकिन वह केवल शौक के तौर पर वीडियो बनाती थी।
इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता चला गया। गुरुवार को विवाद में पति ने वंदना के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गई।
घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।