दुल्हन के मौसेरे भाई को चाकू से मारने वाले दूल्हा और पिता गिरफ्तार, इस बात पर हुआ था विवाद
इटावा में, गर्म खाने को लेकर हुए विवाद में दूल्हे ने दुल्हन के मौसेरे भाई को चाकू मार दिया और बारात लेकर भाग गया। पुलिस ने दूल्हा और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दुल्हन के पिता ने हत्या के प्रयास और दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, इटावा। गर्म भोजन न मिलने से नाराज दुल्हन के मौसेरे भाई को चाकू मारकर घायल करने एवं शादी छोड़कर भाग जाने वाले दूल्हे और उसके उसके पिता को सोमवार को पुलिस ने बिजौली से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया हैं। दुल्हन के पिता ने दूल्हा उसके स्वजन समेत पांच लाेगों पर हत्या के प्रयास व दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था।
28 नवम्बर को बकेवर परसूपुरा स्थित संजय पैलेस गेस्ट हाउस में मुरैथा इकदिल निवासी सुभाष चंद्र कुशवाहा की बेटी की शादी थी, जिसमें ऊसराहार के ग्राम हविलिया निवासी चंद्र भान अपने बेटे प्रवीन की लेकर पहुंचे थे।
बारात देर शाम गेस्ट हाउस पर पहुंचने के बाद रात में जयमाला कार्यक्रम के बाद दूल्हा प्रवीन कुशवाहा, उसके भाइयों और पिता ने गर्म खाने को लेकर घरातियों से झगड़ा शुरू कर दिया था। मामला गाली गलौज से लेकर मारपीट तक जा पहुंचा था, बीच बचाव कराने पर दूल्हा प्रवीण कुशवाहा ने दुल्हन के मौसेरे भाई को चाकू दिया था और बारात लेकर वापस लौट गए थे।
दुल्हन के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दुल्हा उसके पिता समेत पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें दबिश दे रही थीं तभी सोमवार को लखना चौकी इंचार्ज स्वदेश कुमार ने आरोपित दूल्हा आकाश बाबू उर्फ प्रवीण और उसका पिता चंद्र भान निवासी हवेलियां बकौली थाना ऊसराहार को बिजौली से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दोनों को जेल भेज दिया।
थानाध्यक्ष विपिन मलिक ने बताया कि आरोपित चाकू मारकर युवक को घायल करने वाले पिता-पुत्र बिजौली गांव में किसी रिश्तेदार के यहां दर्ज हुए मुकदमे में राजीनामा करवाने की बात करने आ रहे थे, तभी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीन आरोपित अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।