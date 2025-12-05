एक्सप्रेसवे पर क्यों नहीं थम रही रफ्तार? कोहरे के बीच भी 120 KM/H की स्पीड से दौड़ रहीं कारें
इटावा में तापमान गिरने से कोहरा छाने लगा है, पर एक्सप्रेसवे पर कारों की रफ़्तार 120 किमी/घंटा से अधिक है। पहले सर्दियों में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। तापमान में गिरावट होने के साथ ही कोहरे की सुगबुगाहट शुरू को गई है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर यूपीडा ने अभी रफ्तार कम नहीं की है। कार 120 किलाेमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से फर्राटा भर रही हैं।
प्रतिवर्ष सर्दी शुरू होते ही कोहरे की चादर छाने पर वाहन चालक सुरक्षित रहें इसके लिए एक्स्प्रेसवे पर रफ्तार कम कर दी जाती है, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहले 100 किलोमीटर की रफ्तार तय थी जिसे सर्दी में घटाकर 80 किलोमीटर प्रतिघंटा कर दिया गया था।
इस वर्ष आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रफ्तार को और बढ़ाते हुए अधिकतम रफ्तार को 100 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर कर दिया था, तब से अभी तक दोनों एक्सप्रेसवे पर 120 से अधिक की रफ्तार में कारें दौड़ रही हैं। ऐसे में अब सर्दी शुरू हो गई है और कोहरे की सुगबुगाहट हो गई है जिसके चलते रफ्तार हादसों का कारण बनती है, जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 116 चौपला में बने टोल प्लाजा के प्रबंधक शिवपाल सिंह ने बताया फिलहाल उनके पास एक्सप्रेसवे पर रफ्तार कम किए जाने का कोई आदेश नही आया है।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 280 पर बने टोल प्लाजा के प्रबंधक धीरेंद्र ने बताया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अभी अधिकतम रफ्तार 120 है फिलहाल कम होने का आदेश नही आया है। आदेश मिलते ही उसका पालन किया जाएगा। यूपीडा द्वारा कारों की रफ्तार को 120 से घटाकर 75 से 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की जा सकती है।
